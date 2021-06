Wanda Nara tomó una durísima decisión tras el mensaje que mandó Maxi López para el día del padre

Para Maxi López fue un Día del Padre algo diferente. El futbolista eligió Instagram para compartir una foto con los tres hijos que tiene con Wanda Nara -Constantino, Benedicto y Valentino- y aseguró que la empresaria no le permite verlos desde hace diez meses, según Ciudad Magazine.

“Feliz día del padre a todos los padres del mundo. Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”, escribió López en su publicación.

En medio del conflicto legal que aún enfrenta a Wanda y Maxi por la cuota alimentaria, ya que él no cumpliría como corresponde con sus obligaciones de padre,la abogada de la empresaria, Ana Rosenfeld informó a la periodista Laura Ubfal que con su clienta iniciarán acciones legales al futbolista por sus dichos.

Mensaje de Instagram de Maxi López para el Día del Padre Gentileza/ Caras

“Por usar a sus hijos en una vil mentira, además de difamatoria... El futbolista lo escribió en español para que lo levanten los medios argentinos en el Día del Padre y para lastimar la imagen de Wanda”, será el argumento que presentarán en la Justicia. Además, se conoció que el monto de la indemnización será donado por Wanda a comedores infantiles.

El 21 de mayo del año pasado, Maxi había sido declarado “deudor alimentario” por no cumplir con la cuota de sus hijos.