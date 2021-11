Mirtha Legrand habló de su dificultad para caminar: “La cama mata”

A pesar de su edad y de su salud, este domingo Mirtha Legrand cumplió con su deber cívico y acudió a votar en las elecciones legislativas. Fue la primera aparición de la diva de los almuerzos, de 94 años, después de haber estado internada en el Mater Dei por una descompensación coronaria, de la cual recibió el alta médica el 12 de octubre pasado.

Esta vez, Mirtha tuvo poco contacto con la prensa, aunque no pudo resistirse al cariño de la gente y se sacó varias selfies. “Había muchísima gente en un enorme salón de La Rural... ¡Un mundo de gente! Cuando entré me aplaudieron y cuando salí, me ovacionaron. El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos”, expresó la conductora en dialogo con La Nación.

Sin embargo, su dificultad para caminar generó cierta preocupación, pero La Chiqui se encargó de calmar las aguas. “Mirtha me pidió que aclarara algo. Estuvo observando que decían que le cuesta caminar, y ella reaccionó”, señaló Pía Shaw en “Los Ángeles de la Mañana”.

Mirtha Legrand fue a votar. (Captura Youtube)

A continuación, la periodista leyó el mensaje que le envió Legrand: “Tengo cierta dificultad para caminar por haber estado mucho en la cama. La cama mata. Estoy ahí, acostada leyendo y mirando tele, muy cómoda”.

Por último, la panelista detalló: “Mirtha fue con una de sus enfermeras, su chofer (Marcelo) y Elvira, que la acompañan siempre. Fue su primera vez en contacto con gente, entró en La Rural lejos de los periodistas, pero quería que aclarara eso”.