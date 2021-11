Mirtha Legrand fue a votar pese a su problema de salud: “Anoche no dormí”

Este domingo los argentinos tuvimos la obligación de elegir un representante en las elecciones legislativas 2021 y una celebridad que no quiso perderse del gran evento democrático fue Mirtha Legrand, quien pese a estar eximida de hacerlo por su edad, decidió cumplir con su deber cívico.

Esta fue la primera aparición de la Diva de 94 años después de estar internada en el Mater Dei tras haber sufrido una descompensación coronaria y de su posterior alta médica el 12 de octubre pasado. Esta vez, Mirtha tuvo poco contacto con la prensa, ya que hizo su votación muy rápido y pudo regresar pronto a su departamento para continuar con su recuperación luego de la colocación de dos stents en su corazón.

“Anoche no dormí por la emoción de votar. Voté en La Rural y me acompañó Elvira, una enfermera y mi chofer Marcelo”, expresó la conductora al medio Teleshow, contando de su asistencia en el complejo La Rural, en el barrio porteño de Palermo.

“Fue todo espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban: ¡reina, reina! y me saqué muchas fotos”, contó muy emocionada Chiquita, quien además dio un adelanto sobre su estado de salud el cual manifestó que sigue “recuperándose”. En medio de vigorosos aplausos, Legrand se vio abordada por el cariño del público presente y aceptó fotografías y selfies con todos los admiradores que se la cruzaron.

La conductora fue a votar a sus 94 años.

Mirtha Legrand fue a votar. (Captura Youtube)

Recordemos que Mirtha ya había dicho presente en las pasadas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), celebradas en el mes de septiembre. Allí la histórica presentadora estaba cursando “un simple resfrío”. “No es nada serio, es alergia”, añadió la Chiqui, a quien finalmente se le permitió el acceso con el auto para participar del sufragio.

“Había muchísima gente en un enorme salón de La Rural... ¡Un mundo de gente!. Cuando entré me aplaudieron y cuando salí, me ovacionaron”, señaló Mirtha sobre su experiencia en las elecciones 2021.”El público me agradecía que hubiera ido a votar, fueron todos muy amorosos”, expresó la conductora en dialogo con La Nación, quien la entrevistó en ese instante.