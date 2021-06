Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, publicó un duro descargo sobre su papel en la serie

El domingo pasado se estrenó el último capítulo de la serie de Luis Miguel, en la que tomó protagonismo Michelle Salas, la primera hija del cantante. Luego de ver las imágenes y las repercusiones de su personaje, la joven publicó un descargo en total desacuerdo con algunas situaciones que se muestran y reveló que nunca autorizó a que se hable de ella.

Michelle actualmente tiene 31 años y publicó en sus historias de Instagram una especie de carta en la que se anima a hablar por primera vez. Es que en las últimas escenas del capítulo, la hija de Luis Miguel mantiene relaciones sexuales con el representante de su padre, lo que no le agradó a la joven.

“El día de hoy, sentada en el escritorio de mi departamento y el corazón abierto, me cuesta un poco de trabajo escribir esto y expresarlo de la forma correcta ya que es un tema delicado para mí. No se trata de un tema laboral, sino que se trata de mi vida personal, mi familia, mi infancia y mi intimidad. La cual se ha visto expuesta y no necesariamente de la mejor manera”, comenzó.

“Primero que nada, me parece importante aclarar que yo no permití en ningún momento el uso de mi imagen, ni nombre y mi vida personal. Así cómo tampoco me consultaron si yo estaba de acuerdo con que mi vida se convirtiera en una serie de televisión y en uno de los personajes principales de la interpretación ficcional de esta”, aclaró Michelle Salas.

Y resaltó que es cierto que vivió “momentos inolvidables” junto a su padre y agradece que se pudiera conocer una pequeña parte de la relación que tuvieron. Sin embargo, se mostró en total desacuerdo y consideró “verdaderamente innecesaria, irrespetuosa y desafortunada” la forma en la que decidieron tratar “a una mujer, su hija, para terminar este capítulo de su historia, sexualizándola explícitamente a los 19 años de edad y violentando su intimidad”.

“No es justo que utilicen mi vida y mi historia como si tuvieran los derechos de ésta y además la distorsionen a su conveniencia”, lanzó Salas. Y agradeció las muestras de apoyo y cariño que recibió en el último tiempo. “Paso la página de este tema sintiéndome un poco mejor de haberlo hablado”, cerró.

