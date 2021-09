Mercedes Ninci no pudo evitar llorar al hablar de su situación: “No tengo plata ni para la SUBE”

En plena recuperación y ocupándose de su salud, Mercedes Ninci visitó el programa “Debo decir” que conduce Luis Novaresio y se quebró al hablar de su situación económica, pero principalmente del país. La periodista se mostró preocupada por la pobreza en Argentina.

El conductor le preguntó sobre su salud, y Ninci no pudo evitar ironizar con su economía. Más allá de que consideró que tiene bueno trabajos, la comunicadora aclaró que muchas veces le cuesta llegar a fin de mes.

“Estoy bien, más tranquila”, comentó acerca de cómo se siente luego de haber pasado por terapia intensiva. Y luego lanzó: “No tengo plata ni para cargar la tarjeta Sube”.

Esa frase llamó la atención de Novaresio y de Virginia Gallardo, quienes les preguntaron si eso era cierto y ella lo confirmó. “Estoy ahora trabajando solo en radio Mitre, y haciendo algunas colaboraciones en Infobae”, comentó.

“La verdad es que a veces me pasa, sí. Por eso entiendo tanto a la gente que no le alcanza la guita. Porque yo soy de esa típica clase media a la que nunca le alcanza”, aclaró.

Mercedes Ninci se quebró al hablar de su situación económica y del país.

“Nunca alcanza. Yo tengo cuatro hijos. La mayor va a una universidad privada porque estudia cine, y no hay universidades públicas que enseñen eso. Pero mis hijos van todos a escuela pública, pero no alcanza”, se sinceró Mercedes Nini.

Sin embargo, aclaró que también le preocupa la gente que está sin trabajo y que no tiene posibilidades. “Pero no lloro por mí. Si a mí, con los trabajos buenos que tengo, no me alcanza. Pensá el que vive en una villa, no tiene trabajo, o un lugar donde bañarse y arreglarse para ir a buscar un trabajo. (…)”, argumentó.

“Yo que tengo estudio, que me recibí en la Universidad de Córdoba… Si a uno que labura todo el día no le alcanza, imagínate a los más humildes”, concluyó Ninci entre lágrimas.