Mercedes Ninci se descompensó tras romper en llanto en pleno aire y fue internada: “Sentí que me moría”

Mercedes Ninci preocupó a sus compañeros y a los televidentes al romper en llanto luego de ver un informe en el programa de Mariana Fabbiani. La panelista se angustió al hablar de la pobreza en Argentina y luego un fuerte dolor de cabeza la descompensó por lo que fue asistida y quedó internada. Ya dada de alta, habló de su estado de salud.

Las imágenes de un incendio que se desató en un comedor comunitario de Villa Itatí conmovieron a la periodista y no ocultó su tristeza. “Me pone mal tanta pobreza, los que recorremos la villa, la Villa Itatí es tremenda. Que le pase algo a toda esta gente que es tan honesta y tan laburante es tremendo”, indicó

“La verdad es que no podemos seguir así. Si los argentinos no nos unimos y no le damos un plato de comida al que no tiene, este país no sale adelante. Discúlpenme, pero yo ya estoy harta de los descartables, y la gente de esta villa es descartable. Estoy cansada de los descartables, no puedo más, empecemos a ayudar al otro”.

Ninci se descompuso detrás de cámara y tuvo que ser asistida. Una suba de presión por el mal momento que había pasado provocó que la comunicadora tuviera que ser internada y quedar en observación. Fue Pía Shaw quien se comunicó con su colega y contó en Los ángeles de la mañana que Mercedes le comentó que la cefalea “fue repentina y tremenda”. “Pensé que me moría y que mis cuatro hijos se quedaban sin madre”, dijo.

Mercedes Ninci se quebró en "Lo de Mariana". Captura del vivo.

Tras haber sido dada de alta, Mercedes Ninci le reveló a través de un audio de WhatsApp a Pía que estaba muy bien, pero que le exigieron que haga reposo. “Ya estoy bien, en casa. Lo único: no me dejan moverme hasta el sábado. Un embole porque no puedo ir a trabajar ni a la radio ni al canal. Ni subir las escaleras de casa. No me dejan hacer nada”, dijo la panelista de Lo de Mariana.

“Me re asusté porque estás hablando al aire y de golpe tenés un dolor de cabeza hasta la pera que te enceguece. No sabés el susto que me pegué”, cerró.