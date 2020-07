¡Fuertísimo! Luis Ventura atacó con todo a Mercedes Ninci: “Es un mamarracho del periodismo”

Los rumores de casamiento entre Carlos Saúl Menem y Zulema Yoma se convirtió en el núcleo de un inesperado enojo de Luis Ventura contra Mercedes Ninci que sorpendió a sus compañeros y televidentes de Fantino a la tarde.

Mauricio D’Alessandro había dado la noticia sobre la inesperado matrimonio, pero en las últimas horas, otra versión indicó que la ceremonia dio marcha atrás. Es debido a esto que el romance volvió a ser discutido en el programa con mucho fervor, a punto tal que el presidente de APTRA terminó a los gritos.

Marcela Tauro, panelista del programa expresó: “Zulema llama ayer a Mercedes Ninci y le dice ‘no me caso nada, porque Menem no me pidió casamiento y no lo pedí casamiento a él’. Ninci dice que tiene las pruebas del registro civil”.

A lo que Luis Ventura, su excompañero de Intrusos en el espectáculo replicó de manera furiosa: “Si la fuente es Mercedes Ninci, es mentira, ya te lo digo. Es un mamarracho de la profesión. Tira una bomba un día y al otro día sale a desmentirla”.

Los dichos del periodista causaron estupor en sus colegas, y en especial, en Fantino, quien intentó calmarlo. “Luisito, Luisito, pará, por favor, yo trabajé desde chiquito con Mercedes, y si bien no soy amigo, porque tengo pocos, trabajé mucho con ella en Radio Mitre y te puedo decir que la vi trabajar muy bien. Lo quiero decir públicamente”, expresó el presentador de televisión y radio.

“Contabilicen todos los quilombos que tiene por las barbaridades que dijo con total soltura de cuerpo, y después lo desmiente. No es así el periodismo”, continuó Ventura, quien además le respondió al conductor que, a diferencia de él, vio a la panelista de Bendita (El Nueve) trabajar “muy mal”.

“Fui compañero de ella. Es mi opinión. No puedo permitir que la citen como fuente. Si la fuente es Mercedes Ninci, quedate tranquilo que es mentira”, aseveró el conductor de Secretos verdaderos (América), mientras que el abogado mediático sostuvo que la fuente no es la periodista cordobesa, sino un audio de la propia Zulema Yoma.