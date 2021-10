Mavys Álvarez denunció por trata de persona al entorno de Diego Maradona

En medio del escándalo surgido de la entrevista en un canal de Miami a Mavys Álvarez quien denunció haber sido la novia de Diego Maradona a los 16 años cuando el jugador estaba en Cuba, ahora se suma la denuncia de la mujer al entorno del Diez por trata de personas.

Otro de los puntos que se investigan en Comodoro Py es cómo la joven salió de Cuba sin autorización de sus padres y fue sometida a una cirugía estética sin tener la mayoría de edad.

Mavys Álvarez (16) junto a Diego Maradona

“Tenía 16 años pero la vida me presentó esta oportunidad y la tomé. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, expresó Mavys Álvarez durante la primera parte de la entrevista en donde contó sobre su relación con Maradona a los 16 años de edad.

“Él me llevó a la droga”, “no podía decirle que no”, “me golpeó muchas veces” y “quería tener hijos conmigo”, fueron algunas de las frases que impactaron en Miami y Argentina durante las declaraciones de la mujer.

Mavys Álvarez vivió con Diego casi cinco años. (YouTube)

A través del abogado argentino Gastón Marano, Álvarez se presentó ante la Justicia de nuestro país y pidió ser querellante en la denuncia por trata de personas al entorno de Maradona en 2001 formado por Mariano Israelit, Guillermo Coppola, Omar Suárez y Carlos Ferro Vieira.

Esta decisión de presentarse ante la Justicia por parte de Álvarez fue realizada por Fernando Míguez, de la ONG Fundación por la Paz y El Cambio Climático, quien consideró que podría haber existido el delito de tráfico de personas cuando Álvarez fue trasladada a la Argentina siendo menor de edad.

La mujer sólo recibió un permiso por parte del presidente Fidel Castro para abandonar Cuba y viajar a la Argentina en 2001. Una vez en nuestro país se realizó una cirugía estética por pedido de Diego. “A mí me presionaron para hacerme la intervención, sin autorización de ninguna persona responsable. Estuve dos meses y medio y no se me permitía salir sola ni hacer lo que quería, siempre había personas encargadas. Solo me dejaron ir a comprar ropa y visitar el zoológico”, relató la cubana.

Frente a todas estas irregularidades, las miradas apuntan al entorno de Maradona quienes mantenían una evidente connivencia por parte de las autoridades tanto locales como extranjeras.

La investigación judicial ya comenzó y la causa llegó a través de la Fiscalía especializada en trata de personas y explotación sexual. Interviene la fiscal Paloma Ochoa y la investigación también está en manos del juez federal Julián Ercolini.