Marou Rivero contestó a las acusaciones de robo que difundieron en Intrusos

“No quiero sostener más las prácticas violentas que en otro momento hubiese minimizado”, dice Marou Rivero en la publicación que hizo hace una hora, en donde escribe un largo discurso en contra de las noticias que salieron esta mañana sobre ella. El lunes, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich habían dado en Intrusos la nota de que la socióloga había intentado irse de un supermercado chino de San Telmo sin pagar una botella de licor y unas velas. Ahora, se pronunció por las redes llamando al programa una “mierd*”.

La hermana de Dignity decidió hacer una publicación con un largo discurso luego de que le comenzaran a llegar miles de comentarios en sus redes de usuarios que la stalkearon. “Si me van a venir a stalkear porque un programa mierd* inventa y me difama...”, se lee en una primera Storie que subió, en donde mostraba los comentarios que hablaban del intento de robo.

Instagram Stories. Instagram

Ya sin ningún escrúpulo, con la intención de atacar fuego con fuego, subió una publicación dando su versión de los hechos. “Me propuse decir lo que siento aunque incomode, aunque no sea lo que se espere de mí, aunque no les guste lo que tenga que decir”, empezó diciendo la tejedora social e influencer cultural, como se define en redes.

Marou escribió una larga respuesta a los conductores. Instagram

Marou Rivero contra los Intrusos

“Hoy cuatro personas en un programa de televisión dijeron una MENTIRA asociada a mí nombre. Me enteré porque usuarios de las redes sociales se encargaron de hacérmelo saber”, explicó indignada. “Me invadió la bronca que enseguida se transformó en impotencia. En ese momento supe que hacer como si nada era sostener la impunidad con la que un conductor de tele puede mentir mientras sus compañeros de programa sostienen el show”, sostuvo llamando a la una actitud que considera no debe tolerarse.

Luego arrobó a los conductores y panelistas del programa contra el que descargó: “Me pregunto si @adrianpalla @rodrilussich @paulivarela @virchugallardo realmente ¿son conscientes de la violencia que generan con sus frases hechas chiste? O si ¿@paulivarela @virchugallardo @adrianpalla @rodrilussich realmente quieren que sus familias, hijos, amigos vivan en una sociedad que miente y desvaloriza al otro por deporte?”.

“¿Son conscientes del impacto que tiene su FALSA noticia en mí salud mental?”, terminó diciendo. “Me encantaría que así como se tomaron 7 minutos para difamarme se lo tomen también para responderme”.