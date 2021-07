Calu Rivero publicó una foto sin ropa y la acompañó con un profundo mensaje: “Yo voy a salir adelante”

Calu Rivero ha dejado en pausa su carrera actoral y se encuentra en plena búsqueda espiritual en José Ignacio, Punta del Este. Allí, la actriz disfruta de la naturaleza y comparte reflexiones y hasta aprovecha para dictar cursos de formación “profundamente humanos” que combina charlas inspiracionales y experienciales para conectarse con una misma.

Calu Rivero se mostró completamente desnuda en Instagram. (Instagram/@lacalurivero)

Esta vez, realizó un posteo que cosechó más de 30 mil me gusta a pocas horas de ser subido . En este carrusel de imágenes, se puede ver a Rivero desnuda junto a tres mujeres, frente al mar. La actriz aclara que la postal data del 2020 y fue tomada en New York.

Calu Rivero más reflexiva que nunca captura

En las siguientes fotos se puede apreciar su faceta más retrospectiva: “Integro mi energía femenina y masculina, mientras me animo a nadar mar adentro abrazando el proceso de la autosensibilidad. Me dispongo al bienestar, la belleza de las cosas, lo que me hace bien y la creatividad. Nadar estas aguas acelera mi corazón, calma mi agitación, me permite la escucha profunda de lo que me rodea y lo que sucede en mi interior”, comenzó escribiendo.

Y luego agregó: “Sigo eligiendo abrirme a la vida, a lo externo y a lo interno pero, esta vez, sin preocuparme por encajar en un sistema patriarcal. Ya no. Ahora estoy haciendo realidad la visión más pura de mí misma”.

Calu Rivero más reflexiva que nunca captura

También en este post, la joven subió una foto de algunos escritos que datan del 2018, donde se da ánimo a ella misma: “¡Ya voy a salir adelante! Me siento con autoestima baja. Perdí el entusiasmo, la risa en lo cotidiano”, expresaba Calu, en lo que parece no era un buen momento personal para ella.

Dignity, como se hace llamar desde hace un tiempo, dio que hablar en los últimos años por su nueva forma de vida alejada de los medios y también por lo jugada de sus publicaciones. El año pasado ya había sorprendido con una foto similar a la subida este domingo, recreando la famosa obra “La Danza” (1909), de Henri Matisse, bailando a la orilla de la playa. “Oda a la alegría de vivir”, agregó en el pie de foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Calu compartió su propia publicación.