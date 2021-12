María Fernanda Callejón enloqueció a sus seguidores con su cuerpazo al natural: “Gracias por esa autenticidad”

María Fernanda Callejón sabe muy bien cómo encender las redes sociales. Esta vez, de vacaciones en Pinamar, posó en la playa, con su cuerpazo natural y sus seguidores no dudaron en decirle piropos lindos y destacar su belleza.

En su cuenta de Instagram, la actriz publicó una serie de fotografías jugando con la cámara, con un look playero, una bikini blanca, short de jean, sombrero y camisola floreada. Desde la arena, Callejón mostró su figura y sus fans estallaron.

Fernanda Callejón, desde Pinamar

“Sos muy Diosa! Gracias por esa autenticidad”, escribió una usuaria junto a las fotos de la actriz. La publicación en poco más de dos horas superó los 2 mil Me Gusta y cientos de mensajes elogiándola.

Fernanda Callejón

La confesión de María Fernanda Callejón: “Tuve sexo con Ricardo Fort y la pasé súper”

Hace poco, Fernanda Callejón sorprendió con sus declaraciones en relación a Ricardo Fort. En LAM, la ex participante de “Corte y Confección” (El Trece) dijo: “Por respeto a que él no está, tengo que ir con la verdad”, dijo la mediática y luego aseguró que tuvo sexo con el mediático.

Luego Callejón agregó que el encuentro íntimo tuvo lugar cuando Fort aún no había llegado a los medios pero que no recordaba la fecha con exactitud. Lo que sí estaba segura era de que en los ´90 se conocieron en un gimnasio en el que los entrenaba el mismo profesor. Y el fogoso encuentro lo tuvieron entre 1999 y el 2000, cuando ella estaba separada de Guillermo Coppola.

La actriz estuvo en el piso de LAM

“Después de un año de esa comida, jugando, me llevó a casa, dejó el auto, se tiró en el sillón y le dije una palabra que se utiliza mucho en la jerga privada. Y me dijo ‘¿Ah, sí?’ Yo estaba batiendo un café, se me acercó, me empezó a chapar y tuvimos sexo. ¿Cuál es? La pasé súper. Un amor”, relató Callejón.