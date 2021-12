Esmeralda Mitre desmintió furiosa su romance con Aníbal Fernández: “Parece una operación”

En las últimas horas, trascendió un supuesto romance entre Esmeralda Mitre y Aníbal Fernández. Pero la noticia no le cayó nada bien a la actriz y al ministro de Seguridad de Alberto Fernández, quienes desmintieron que entre ellos exista una relación sentimental.

La hija del exdirector del diario La Nación, Esmeralda Mitre, fue la primera en salir a hablar y lo hizo a través de sus redes sociales. “Desmiento la noticia que dijo hoy en @AmericaTV @estevesdiego sobre mi supuesta relación con @FernandezAnibal!”, comenzó el posteo en Twitter.

Y luego agregó: “Es una absoluta mentira! Lo conocí una vez en el ámbito laboral y nada más y le tengo respeto! Parece una operación! No jueguen con la vida privada de la gente gracias!”.

Esmeralda Mitre confirmó que no sale con Aníbal Fernández.

Minutos más tarde, el ministro también desmintió estar en pareja con la actriz y fue contundente con el mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter.

“Asombra la vocación de agredir a cualquiera. Desmiento ese absurdo planificado para mal sobre supuesta relación con @EsmeraldaMitre. La conocí por razones laborales y me merece respeto. @AmericaTV Estoy acostumbrado a esta basura pero los demás no tienen la obligación. Dan asco”.

Aníbal Fernández desmiente su relación de Esmeralda Mitre.

Los rumores de romance entre Esmeralda Mitre y Aníbal Fernández

Este lunes en el programa “A la Tarde” (América), trascendió un inesperado romance entre el actual ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien estaría en pareja con Esmeralda Mitre, hija del exdirector del diario La Nación.

Según Diego Esteves, el panelista que dio la primicia, tanto la actriz como el funcionario se habrían conocido a través de la red social Twitter.

“Trabaja a la vuelta de la casa de Esmeralda y mantuvieron muchas reuniones en el último tiempo porque Aníbal la ayudó con cuestiones que tienen que ver con la sucesión de su padre. Es abogado y conoce bien el Estado”, indicó Esteves.

Y segundos posteriores confirmó: “La fuente es irrefutable”. Además, el periodista aseguró que los protagonistas de esta historia se declararon su amor mutuamente.

Recordemos que hace unos meses, Mitre expresó duras declaraciones contra varios de los integrantes del PRO, a quienes acusó de “envidiosos, mediocres y resentidos”.

Además habló sobre sus planes en el caso de tener poder decisión en la mesa chica del diario que dirigía su padre, Mitre describió: “Haría un diario más moderno. No puedo creer que se le falta el respeto al Presidente en el diario”.

“A mí me enoja y me da vergüenza a pesar de que yo no lo voté. Dan vergüenza los periodistas de La Nación, son unos regalados, no eran así antes de estar ahí. Todo es festejo a Mauricio Macri, son una joda. Con mi padre no hubiera ocurrido”.