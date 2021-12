Esmeralda Mitre apuntó duro contra el PRO: “Son envidiosos, mediocres, resentidos”

Una vez más, Esmeralda Mitre apuntó duro contra los integrantes del PRO. La artista e hija del exdirector del diario La Nación fue contra el expresidente Mauricio Macri, a quien definió como “hijo de mafiosos y narcotraficantes”.

Así fue que durante una entrevista en C5N, Mitre también fue contra María Eugenia Vidal, a quien consideró “ridícula, mala persona y maltratadora”. Yendo aún más lejos, también denunció “un montón de casos de corrupción de Horacio Rodríguez Larreta” desde su función como interventor en PAMI “haciendo de las suyas”.

Las palabras de Esmeralda Mitre

Durante una nota que duró alrededor de 40 minutos, la artista habló acerca del poder dentro de La Nación y apuntó también directamente contra los integrantes del partido de Mauricio Macri.

“Es hijo de mafiosos y narcotraficantes. Todos conocíamos a Franco Macri. Ahora, este hombre se quiere hacer el buenito también pero siempre va a ser de la aristocracia. Es el lugar en el que le tocó estar”, dijo la hija de Bartolomé Mitre sobre el exmandatario.

En cuanto a la exgobernadora y actual diputada, María Eugenia Vidal, apuntó: “Es una ridícula, mala persona y maltratadora. Encima se hace la buenita, y después critican a los demás que son una mafia”.

“Yo estuve años dentro del PRO, estaba casada con Darío Lopérfido que era una persona muy influyente dentro del partido, vi cosas espantosas. Los conozco a todos. Sé quiénes son”.

Consultada si vio casos de corrupción dentro del PRO, respondió: “Sí, claro. Todos lo sabemos, no soy yo la que lo tiene que decir”.

Y denunció “un montón de casos de corrupción de Horacio Rodríguez Larreta con la obra pública”, indicó tras enumerar “las cosas que hace en Cultura Horacio y toda la gente que trabaja con él, inclusive la gente que del Teatro Colón. Cosas espantosas. Corrupción por todos lados”.

“Son envidiosos, mediocres, resentidos”, continuó. “Por ejemplo, a mí con Darío, Horacio bajó la orden de que no saliéramos en los medios. ¿Va a venir este papafrita a decirme cuándo salgo y no? Cuando yo a los 20 años era tapa de las revistas este (por Larreta) estaba en el PAMI haciendo de las suyas”.

Las influencias del PRO en LN+

Claro que también se ahondó en el manejo del diario perteneciente a su familia. Fue entonces que Esmeralda Mitre denunció que “la política está metida en el manejo del diario”.

Insistió en que muchas de ellas son “personas más que trajo la gente del PRO, que habría traído Mauricio Macri” y que se trata de “empresarios muy importantes”. Y aunque eligió no dar nombres, admitió que todos saben a quiénes se refiere.

La artista se mostró conmovida y no ocultó las lágrimas al contar que la Justicia falló en su favor en la disputa que mantiene por el paquete accionario del medio. “Hay dos fideicomisos por 30 millones de dólares. Mi papá tenía el 38% de las acciones”, relató.

“Están haciendo un desastre, el diario es pura corrupción y encima nos quieren robar. Son gente muy ignorante, nadie los conoce. Son muy malas personas, maltratadores”, describió en diálogo con Juan Amorín.

Esmeralda Mitre apuntó duro contra el gobierno de Macri y los periodistas que están en La Nación.

Sobre sus planes en el caso de tener poder decisión en la mesa chica del diario, Mitre describió: “Haría un diario más moderno. No puedo creer que se le falta el respeto al Presidente en el diario. A mí me enoja y me da vergüenza a pesar de que yo no lo voté. Dan vergüenza los periodistas de La Nación, son unos regalados, no eran así antes de estar ahí. Todo es festejo a Mauricio Macri, son una joda. Con mi padre no hubiera ocurrido”.

“Ellos parece que me tienen miedo a mí. Tuve miedo, pero ahora estoy emocionada y agradecida, fue mucho tiempo de pelea. Agradezco a mis hermanos, mi madre y mis abogados que me acompañan. No es solo una pelea por dinero, yo me crie en ese diario, es como que robaron mi casa. Quiero modernizar el diario, que sea liberal y no conservador. Y que sea una empresa seria y no una chantada”, contó llorando.

¿Esmeralda Mitre se une a la política?

Luego de haber halagado a Aníbal Fernández, diciendo que “ojalá hubiera alguien tan culto y señor como él en el PRO”, Mitre lanzó que estaría dispuesta a sumarse a la política.

“Me gustaría hacer política, es mi vocación. Después no sé con quién... Estoy segura de que no lo haría con el PRO. Me gustaría hacer política con el Frente para Todos. No tengo problema en decirlo”, lanzó durante el programa Conflicto de Intereses.

La actriz se mostró emocionada sobre el fallo a favor de ella de la Justicia.

Al momento, Mitre aclaró: “No estoy diciendo que me llamen ahora, sino en 10 o en 15 años, pero si hoy hiciese política, estaría ahí. En el PRO, me miraban con cara de resentida porque no eran los dueños de La Nación”.

A continuación, hizo una pequeña reseña de lo que significa el peronismo a sus ojos: “El peronismo no te suelta la mano, son agradecidos, tienen sentimiento. Lo viví en carne propia. Cristina tuvo un gesto enorme.”