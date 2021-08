Esmeralda Mitre le dijo “cínico e ignorante” a Marcelo Tinelli

Esmeralda Mitre fue una de las participantes del “Cantando” que más dio qué hablar en el 2020. Sus polémicas presentaciones dejaban a todos sin palabras hasta que decidió abandonar el certamen y dar vuelta la página. Pero ahora le hizo un guiño al pasado con un furioso tuit contra Marcelo Tinelli.

La pelirroja arremetió contra el conductor de “Showmatch”, después de que él hablara sobre el expresidente de la Argentina, Fernando de la Rúa. Nada tiene que ver con ella o su familia adinerada y con escándalos por la herencia de Bartolomé Mitre pero igualmente, Esmeralda se enfureció.

Inmediatamente el mensaje tomó repercusión y varios usuarios comentaron a favor de la artista como uno que escribió: “Pensé lo mismo! Es un irrespetuoso!”. Y Esmeralda echó más leña al fuego: “Mucho peor que eso! Es un cínico e ignorante! El #cínico no distingue lo que está bien de lo que está mal!”.

Así, la hija del ex director de La Nación, dejó ver la mala relación que quedó con Tinelli y con LaFlia. Recordemos que, entre las tantas cosas sucedidas en la pista del “Cantando”, decían que Esmeralda había ido a cantar con un positivo de coronavirus, resultado que dieron a conocer en un comunicado del gobierno de la Ciudad.

La producción se volvió un caos como también el programa y sus compañeros que no dudaron en atacar a Mitre por su presunto mal comportamiento en pleno contexto de pandemia. “Marcelo miente. Miente en todo. Mira lo que es el programa, es una mentira caminando”, dijo en ese momento la artista.

Cuando le consultaron si volvería a trabajar con Marcelo Tinelli, Esmeralda fue contundente: “No, nunca más. Me parece un pusilánime. No tengo problema en decirlo. Tenía buena relación pero me traicionó. Soy una persona con un corazón de oro, la más leal del mundo. Pero me traicionas y te vas a comer una venganza. Y ya se la comió. Porque salí a todos los medios a decir que su programa estaba arreglado”.