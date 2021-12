Pamela David apuntó duro contra Mauro Icardi: “Saquemos el ‘pobre’ cuando hablemos del infiel”

Pamela David hizo una visita al programa de Intrusos y como era de esperarse, el Wandagate fue uno de los temas que se le consultó a la figura televisiva.

La disputa entre la China Suárez y Wanda Nara que ha dejado a los argentinos expectantes durante semanas ya parece haber calmado sus aguas, aunque las opiniones siguen rondando.

Claro que la conductora no dudó en dar su opinión y decir que su pensamiento está formado. “¿Team Wanda o team China?”, le preguntaron. A lo que instantáneamente respondió: “Me parece una guachada porque nadie habla de él que se mandó la cag… con su mejor cara de pavo.”

Y siguió: “Me hago el tontito y se agarró a la más potra. Porque es la más potra, quiso estar ahí y de pronto no se hace cargo”, lanzó.

“No es en contra de Wanda, que de última es la engañada, pero banco fuerte a la China”, señaló, para luego destacar a la empresaria, remarcando que la admira por traer a Mauro Icardi en su visita a la Argentina.

“Es una genia, la aplaudo. Es una gran empresaria. La más viva de todas, es genial. Wanda es muy brillante”, dijo.

Cuando le preguntaron a la conductora de La ruleta de tus sueños si creía en la reconciliación de la pareja, dudo bastante antes de responder.

“Mmm. Pero eso no es información, eso es de chusma, me pongo los ruleros. No tengo información. Me da la sensación de que esto es… Hay contratos millonarios, no debe ser fácil divorciarse”, señaló. “Es intuición. No sé nada”, relativizó.

Pero cuando Adrián Pallares se refirió a Mauro Icardi como “pobre”, Pamela reaccionó con todo. “¿Pobre? ¿Dónde está el pobre? Saquemos el ‘pobre’ cuando hablemos del infiel. Todos nos podemos equivocar, pero hay que hacerse cargo”, se despachó.

“Wanda lo tiene agarrado como de una correíta”, lanzó el conductor y Pamela fue terminante. “Es como se merece”, concluyó.