Marcos Olaguibet es el único mendocino que sigue en “La voz Argentina” y hoy se la juega con todo

Los octavos de final de “La voz Argentina” están llegando a su final y mientras varios de los participantes mendocinos quedaron en el camino, Marcos Olaguibet, el joven oriundo de San Martín, se jugará esta noche una nueva oportunidad de seguir carrera.

Fueron 8 los representantes de Mendoza que conquistaron en la audición a ciegas: los mellizos Vílchez, Tomás Peñaloza, Sebastián Pérez, Eduardo Morón, Emanuel Rivero Famá, Esperanza Careri y Olaguibet. Todos ganaron popularidad, seguidores en las redes sociales y avanzar en la competencia pero Marcos, del Team Mau y Ricky, hoy lo dejará todo en el escenario.

Este jueves, competirán Camila Garay, Luz Gaggi, Lautaro Cabrera, Magdalena Cullen, Facundo Giovos y el músico que se tatuó los nombres de los hermanos Montaner y sus sillas de coaches en su tobillo derecho.

Marcos Olaguibet y sus horas previas a los playoff de La Voz Argentina

El artista mendocino tiene casi 79 mil seguidores en su cuenta de Instagram, un número tremendo logrado tras aparecer en la pantalla de Telefe con su look rockero, sus tatuajes, su increíble voz y su tímida personalidad.

Pero en sus redes se muestra de lo más contento y comparte con sus fans sus ganas de comer hamburguesa, su solidaridad con amigos que sufrieron un accidente en su casa, a su gato Chisi y hasta su nerviosismo por cantar frente a cámara.

Marcos Olaguibet, el único mendocino que sigue en carrera en La Voz Argentina

Con su última interpretación de Wos la rompió y ahora espera repetir su brillo frente a las cámaras.

¿Quién fue el último mendocino eliminado de La Voz Argentina?

La noche del miércoles se vivió la definición del Team de Soledad Pastorutti, en el que estaba el sanrafaelino Emanuel Rivero Famá, locutor y bailarín de tango que encantaba por su canto arrabalero.

Pero anoche no cantó tango y quedó eliminado de la competencia, La Sole no lo eligió para pasar a los cuartos de final. El joven de 33 años interpretó un “Te quiero” de José Luis Perales y aunque Ricardo Montaner y Lali Espósito dijeron que el cambio de género no le sentó bien, su coach lo defendió.

Y Emanuel se defendió al decir: “Obviamente me siento firme con el tango, pero cuando empezamos con el tema de la versatilidad pensamos que estaba bueno mostrar otras facetas. Era un riesgo, pero bueno...”.

Tras quedar eliminado de La Voz Argentina, Rivero Famá escribió en las redes sociales: “No es un adiós, es un hasta pronto. Soy feliz! Es lo que importa.. y que mejor que haciendo lo qué me gusta. Estoy trabajando en algunos proyectos y ustedes van a ser partícipes de ellos. Gracias por acompañarme en este maravilloso ciclo. Los quiero, estemos en contacto!”.