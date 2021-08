Soledad Pastorutti rompió en llanto por culpa de un participante de La Voz Argentina: “No puedo evitarlo”

Se acerca la gran final de La Voz Argentina y las emociones están a flor de piel. Al menos eso demostró Soledad Pastorutti al quebrar en llanto al escuchar a uno de los participantes de su equipo. Alex Freidig emocionó a la artista con su interpretación y hasta le costó sobreponerse de la situación.

Alex cantó “Zona de promesas” y en el coacheo logró tocar las fibras más internas de La Sole que lloró como nunca lo había hecho desde que comenzó el programa. Incluso, no pudo hablar cuando el cantante finalizó el tema, también conmovido por las lágrimas de la artista.

Soledad Pastorutti emocionada con Alex Freidig

“No te puedo abrazar, pero no se cómo agradecerte este momento”, dijo la jurado con la voz entrecortada. Luego lo felicitó y le pidió disculpas por sus lágrimas: “Me llegas por todos lados (...) Esta canción te queda perfecta”.

“Me emocioné muchísimo, de hecho no pude terminar de cantar porque cuando vi a Sole llorando se me pasaron un montón de cosas por la cabeza”, reveló Alex y resaltó: “Fue hermoso y muy fuerte. Es algo que no voy a olvidar nunca”.

En el show en el estudio no fue muy diferente, Soledad volvió a quebrarse con la presentación del “Abel Pintos” de su team, como ella misma lo bautizó.

“¿Qué pasa Soledad?”, le preguntó Marley al verla con los ojos brillosos. “No sé, pero no puedo evitarlo. Él tiene algo muy especial cuando canta, además la canción es hermosa”, agregó.

De hecho, Axel fue el primer participante que La Sole eligió para que pase a los cuartos de final. “Estoy convencida”, dijo al decir su nombre y el joven se metió entre los mejores de la competencia.