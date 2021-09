Maluma reveló una anécdota con un amigo de la infancia al que tuvo que olvidar para ser famoso

Maluma es uno de los artistas de sangre latina que más furor causa con su música y en sus redes sociales. El artista de 27 años sabe qué hacer para estar siempre arriba de la ola y siempre supo qué hacer para alcanzar la fama, al menos así lo reveló en una entrevista con Marcelo Longobardi.

El colombiano está a punto de comenzar su “Papi Juancho USA Tour” y mientras calienta motores en su cuenta de Instagram, donde lo siguen 58.8 millones de personas, protagonizó una nota que dio qué hablar.

Un día visualizó su cara y su carrera en los carteles luminosos de Time Square y no solamente lo logró sino que en esa emblemática esquina de Nueva York reunió a dos millones de personas y les cantó en vivo.

Pero... ¿cómo arrancó la historia de Maluma con la música?

Maluma Baby, como le dicen, grabó su primer tema con un demo que le regaló su tía para un cumpleaños, el cual lo haría en formato dúo con un amigo de la infancia pero él decidió cambiar su propio destino ya que echó a su amigo por llegar tarde a la primera grabación en un estudio.

“Yo le dije ‘te quiero mucho, muchas gracias por motivarme a estar acá. Pero yo tengo códigos y uno de ellos es la disciplina, y me acabas de llegar tarde. Y eso muestra que no vamos a tener una muy buena vida o carrera de dúo. Entonces, muchas gracias, voy a seguir por mi camino’. Y ahí seguí yo”, confió el artista que deslumbró con un traje verde desde la bañera en las redes sociales.

“¿En ese momento comenzó tu carrera?”, le consultó el periodista argentino y el entrevistado soltó: “Creo que sí, fue en ese momento. La verdad es que cuando yo entré al estudio de grabación, eso fue literalmente amor a primera vista. Me acuerdo cuando yo escuché mi voz en los audífonos, cuando estaba grabando y yo decía: ‘yo quiero hacer esto por el resto de mi vida’”.

Y sumó: “Mi felicidad, mi serenidad, mi paz más grande la encuentro en un estudio de grabación. Y te lo juro que habían pasado dos minutos desde que comenzamos a grabar. Fue algo muy bonito, una experiencia que nunca voy a olvidar. Y de ahí fue que yo dije: ‘lo mío en la música’”.

Sobre el no tener amigos en la industria “porque, cuando te das vuelta, te apuñalan”, Maluma reveló: “Yo digo que en los negocios en general salen los carácteres más inesperados, ¿no? He tratado de dar mi confianza a diferentes personas de la industria musical y me han pagado mal. Yo no tengo problemas con nadie en la industria. Soy una persona muy amigable. Y si me tiran con odio, yo respondo con amor.”

“Yo prefiero ser rancho aparte, prefiero tener mis amigos del colegio. A ellos no los cambio por nada. Porque me conocieron cuando estaba abajo, cuando no era absolutamente nadie. Y yo creo que eso es muy difícil de conseguir hoy en día. Personas reales, que te quieran de verdad y que quieran tu bien. No que te aplaudan. O sea, yo prefiero tener amigos y no porristas. Cuando llega el éxito, todo el mundo te aplaude, todo el mundo te dice que está bien. Inclusive cuando estás haciendo mal. Y si uno es inteligente, creo que te debes rodear de personas que sí te digan la verdad.