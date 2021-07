Laurita Fernández habla sobre el inesperado final de El Club de las divorciadas a pocas semanas de su estreno

Luego del escándalo por la salida de Alessandra Rampolla y la falta de contenido que atrapara al público, existe una gran posibilidad de que El Club de las Divorciadas tenga un final abrupto e inesperado. Esta era la primera oportunidad de Laurita Fernández para mostrar su valía como conductora de su propio programa. Pero parece que no ha evolucionado como esperaban y ahora pierde audiencia frente a ficciones internacionales como Fuerza de Mujer y Züleyha.

Cuando fue consultada por Intrusos, la bailarina explicó que toda la producción está haciendo un gran esfuerzo, pero que no parece estar saliendo bien. “Así estamos, luchándola”, dijo y agregó: “No se puede creer lo de las novelas turcas”.

Cuando uno de los cronistas, Gonzalo Vázquez, le consultó sobre el día a día del ciclo, ella dijo: “Trato de hacerlo con la mayor responsabilidad posible. En actualidad y viendo qué es lo que sucede, algo que me obliga a estar a tono con todo lo que está pasando”. Acto seguido explicó que aunque en realidad no persigue minuto a minuto las primicias, “porque me condiciona para bien y para mal”, su máxima es generar un programa de calidad.

“Empezamos haciendo un tipo de programa y contando determinadas historias. Pero, dadas las circunstancias, tuvimos que ir mutando”, explicó. “Es algo que a mí me obligó a ir adaptándome a esas otras cosas. De pronto me encontré haciendo algo que no esperaba hacer, desde cosas más fuertes, más trágicas y más lúdicas”.

Sobre la posibilidad de salir del aire

Fue entonces cuando la ex conductora del Cantando 2020 explicó que le sorprende sobre todo el éxito de las novelas turcas, así como otras novelas internacionales que se le suman. “Ya ni sé todas las que hay. Y lo digo con todo respeto, porque a la gente les gustan y es difícil salir a batallar contra eso”, señaló. Aunque luego aseguró que: “De todos modos, con aquello no quiero decir que no salgamos a pelearla y que no hagamos el mejor programa posible”.

Frente al fuerte rumor de un levantamiento de su nuevo programa solo pudo decir: “No es por justificar nada, pero es difícil el horario. Lo sabíamos desde el minuto uno. Es complejo, porque es una competencia que es super fuerte. Ojalá que nos quedemos y que sigamos con laburo, sino lo que vengan tendrán la misma batalla que nosotros”.