“No somos amigas”: Alessandra Rampolla se sinceró sobre su relación con Laurita Fernández

La pregunta de Jey Mammón era “¿Te irías de vacaciones con Laurita Fernández?”, cuando Alessandra Rampolla finalmente se encontraba entre la espada y la pared para confesar como fue y es hoy la relación con su ex colega de El Club de las Divorciadas. Hace una semana, la sexóloga anunció que dejaba el programa al final de uno de los ciclos. Las razones que dieron fue un nuevo trabajo en Australia, pero hubo rumores desde el principio que hablaban de una mala relación con la conductora.

En Los Mammones, Jey siempre presenta juegos y nuevas propuestas para realizar a cada invitado en particular. Para Rampolla, el juego iba en un estilo de verdadero o falso, pero con paletas que decían “sí” o “no” y una sola pregunta: el compañero de vacaciones. Ante la propuesta de Mariano Martínez, la psicóloga subió rápidamente la paleta del “sí”. Pero el momento de la verdad llegó cuando Laurita Fernández fue la supuesta compañera.

Pero para sorpresa, Alessandra respondió: “No sé por qué no... No es mi amiga, no nos conocemos tanto, pero no veo por qué no”. Hace apenas una semana, la profesional en sexo y relaciones era una de las figuras principales del nuevo programa que Fernández conduce. Su salida estuvo rodeada de rumores de actitudes de diva y una mala relación entre ambas.

Hace algunos días la bailarina también había salido a desmentir los rumores, cuando fue invitada a hablar en Moskita muerta: “Con Ale encima nos llevamos recontra bien. Fuera del aire charlamos todo el tiempo. A veces es difícil salir a contestar cada cosa que se diga. ¡Justo es con quien más vínculo tengo fuera del aire! Nunca se enojó conmigo ni yo me enojé con ella”.

La inesperada relación de Rampolla con Diego Boneta

En la misma entrevista, la puertorriqueña hizo una sorprendente revelación: tiene lazos de sangre que la vinculan con uno de los actores más codiciados del momento, Diego Boneta. El actor interpreta a Luis Miguel en el biopic de Netflix.

“Nunca lo hablamos esto… ¿Es verdad que tu mamá es prima de la mamá de Diego Boneta?”, le preguntó Mammón sin dejarla evadir el tema. Ella respondió: “Sí, somos primos segundos. En casa de mis padres nos conocimos. Son todos muy divinos, es una linda parte de la familia”.

“Nosotros nos saludamos por redes, es como una cuestión como muy casual, pero no somos de esos primos que nos estamos contando lo que está pasando”, explicó.