Las fotos de Adabel Guerrero con muy poca ropa que se llevó todos los corazones

Adabel Guerrero compartió en su perfil de Instagram más fotos de sus bailes jugados en la obra ‘SEX: viví tu experiencia’, donde aparece con muy poca ropa.

Adabel es una de las figuras de “Sex” en Buenos Aires y es de las artistas que más deslumbra en redes con sus fotos en bikini y ropa interior.

Tiene 1.2 millones de seguidores y con sus videos y fotografías sabe muy bien cómo enamorar a algunos fans, con poca ropa y bailes sensuales.

En esta ocasión, Adabel compartió un posteo de varias fotos en el centro del escenario de la obra “SEX: viví tu experiencia”.

En la primera de ellas, aparece cantando vestida como vedette, en conchero. En otra, está haciendo una gran pirueta en el caño, donde casi deja todo a la vista.

No solo es eso, en otra aparece besándose con una compañera, mientras la tocan desde atrás otros colegas.

Para cerrar, compartió una postal donde luce lencería color rojo: con unas botas de cuero en compose y únicamente un hilo dental.

El enojo de Adabel Guerrero con su padre: “No es capaz de ver a su nieta”

En su visita a PH: Podemos Hablar (Telefe) el fin de semana pasado, Adabel Guerrero contó que relación tiene con su padre, con quien tuvo varios idas y vueltas a lo largo de su vida.

“Estoy enojada y no le hablo porque no es capaz de venir a ver a su nieta una vez cada 15 días”, soltó en el punto de encuentro.

“Estoy muy enojada; me escribió un par de veces y no le contesté porque no quiero decirle: ‘Andate a la mier...’,”, explicó.

Adabel Guerrero habló de su dura infancia tras el abandono de su padre y el alcoholismo de su madre (Captura de pantalla)

“Quiero bajar y decirle: ‘Mira, si no vas a venir a ver a tu nieta seguido, que ella te ame, te quiera, y que le prometiste que la ibas a llevar a pescar y ahora si no es porque hace frío, o por el covid, o dos millones de excusas”, agregó.

Luego, expresó: “Quiero gente al lado mío que esté por amor, que se la juegue, que ame a mi hija y le demuestre presencia, que es lo que me faltó toda la vida y no quiero que le falte a mi hija”.

Tras el nacimiento de su hija Lola, en 2019, Adabel sintió el deseo de acercarse nuevamente a su padre para que se conocieran. Pero hoy nuevamente elige alejarse.

“Por momento me siento tan cansada, porque la vengo remando desde hace tanto, desde mis cinco años, he querido rescatar a toda la familia: a mi mamá, a mi hermano, a todos”, concluyó.