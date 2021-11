Lali Espósito opinó sobre debut de Flor Vigna y Jimena Barón la acusa de plagio

Finalmente Flor Vigna lanzó su primer corte musical y emprendió su carrera como cantante. Tras la publicación de “UY!”, en donde Luciano Castro se une a ella en el videoclip de la canción, la artista ha recibido tanto críticas positivas como negativas.

Claro que una de las opiniones más esperadas fue la de Lali Espósito, quien más que criticar a la artista, le dio un impulso merecido tras tanto esfuerzo.

“Bien Flor lanzando su música. Yo sé de autogestión y laburo. ¡Bien, nena! Todo el éxito”, escribió la cantante en una historia de Instagram que compartió junto a “UY!”.

Lali Espósito en Instagram.

Sacando su lado más fan, Flor le contestó a Lali con notable entusiasmo: “¿Se puede ser tan enorme e inspiradora? Estás conquistando el mundo, mujer, y te parás para darme una mano. Me hiciste el día, la semana y el mes”, dijo emocionada la nueva cantante.

No todo es felicitación: ¿Jimena Barón la acusa de plagio?

Después de que muchos resaltaran el increíble parecido que existe entre la nueva canción de Flor Vigna y el estilo musical y visual de Jimena Barón, la artista no dejo pasar este detalle y atacó contra la debutante.

La jurado de La Academia 2021 comenzó qué le pareció el clip, donde han resaltado el parecido que tiene con su video de La Tonta.

“Me mandaron hoy capturas”, comenzó diciendo la artista cuando le preguntaron si vio el videoclip de Vigna. Con una sonrisa de lado, la artista aclaró: “Hay que ver el video, no sé, por ahí es un chiste o un guiño. No sé. No lo vi todavía.”

Yendo más lejos aún, el periodista le pregunta si en caso de ver que se trata de un parecido muy latente, tomará acciones legales. “Lo tengo que ver, hay imágenes muy parecidas, pero bueno, no sé. Yo tampoco inventé nada”, sentenció Jimena Barón.