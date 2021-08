La Voz Argentina: la mendocina Candelaria Zeballos recordó que Ricardo Montaner no cumplió su promesa

La Voz Argentina, el programa más visto de la TV, de Telefe vio pasar por su escenario a la mendocina Candelaria Zeballos quien no pudo superar la instancia de la batalla y su compañero Tomás Barrientos fue elegido por Ricardo Montaner, su coach.

Ya en Mendoza, la cantante visitó el programa Cada Día, de Canal 9 Televida y contó lo que significa para su vida la experiencia vivida en el certamen de música. “Me deja un montón de aprendizaje, una exposición muy grande, el cariño de la gente, agradecer a mi provincia”, declaró la joven.

Sobre el momento de su audiencia a ciegas, Zeballos detalló que Ricardo Montaner hizo una promesa que no cumplió: “No le creemos nada a Montaner, no me cumplió”, declaró entre risas y, agregó: “igual fue un placer que haya confiado en mí, yo me quería ir con él”. Cabe aclarar que el venezolano había dicho que iría caminando hasta la Basílica de Luján si Candelaria lo elegía, algo que quedó en evidencia no llegó a cumplir.

Sobre la batalla que protagonizó junto a Tomás, la cantante mendocina comentó: “No solo hay complicidad arriba del escenario, también el vínculo que entablé con Tomás fue, y Tomy lloraba cuando yo no quedé, porque es tanto lo que se comparte abajo del escenario, es difícil subir e intentar competir”.

En cuanto a la elección de Montaner, Cande completó: “Tomy me encantó como lo hizo, fue media injusta la batalla, los dos merecíamos tener un lugar pero, tiene que ver con lo que él (Montaner) buscaba en su equipo tal vez”.