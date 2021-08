Coco Carreño, indignado por las reuniones en la Quinta de Olivos: “Me clavaron un puñal”

El cocinero Coco Carreño sufrió en carne propia las consecuencias de la pandemia. No solo por la fuerte crisis económica que se desató en el rubro gastronómico, sino porque su padre, César, murió tras contagiarse Covid-19.

Y al enterarse de que algunas figuras del mundo del espectáculo, como Florencia Peña, Luis Brandoni, Marcelo Tinelli y Adrián Suar se reunieron con Alberto Fernández en la Quinta de Olivos durante la cuarentena estricta, no pudo ocultar su malestar.

“No me fue indiferente, me dolió. Fue como si me clavaran un puñal”, manifestó en una entrevista con Mitre Live y aseguró que no tiene ningún problema personal con quienes se reunieron con el Presidente. " Esto no tiene que ver un color político. Hubiera estado quien hubiera estado, me hubiera decepcionado”, remarcó.

Coco Carreño y la experiencia de perder un familiar en pandemia.

“Nosotros para despedirnos de mi padre, pregunté cómo tenía que hacer porque tengo un panteón en Chacarita y teníamos que ir de a dos. Todo un protocolo y un quilombo, qué decís la verdad que es una tomada de pelo”, relató el cocinero.

Y destacó que pasó por lo mismo que muchos argentinos: “Obviamente que el presidente es la persona más importante y tiene una función importante pero hay que ver quien se reúne y para qué motivo. No soy quién para marcarle la agenda al estado o al presidente, soy un ciudadano común”.