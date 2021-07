La triste confesión de Morena Rial sobre el abandono de Silvia D’Auro luego de la adopción

A falta de entrevistas, Morena Rial ama responder las preguntas que sus seguidores le hacen por sus redes sociales. En más de una ocasión pone en sus Stories la caja de preguntas para que millones de usuarios puedan cuestionarle sobre distintos asuntos de su vida. En esta última ocasión, la mediática dio con todo a quien en algún momento consideró su madre, Silvia D’Auro.

Un seguidor le consultó sobre su madre adoptiva, porque ella junto a Jorge Rial fueron quienes se convirtieron en padres legales de More y su hermana Rocío. La pregunta iba por la relación que hoy tienen, si es que existe. Pero la respuesta de ella, con total sinceridad, dejo en claro que solo hay hielo entre ellas.

“Gracias a Dios no tengo nada que ver con esa señora. No tengo contacto ni nada. La Justicia se va a encargar porque yo ya le pedí a mi abogado que se haga cargo de todo lo que no se hizo cargo durante 11 años. Hace 11 años desapareció y dejó a dos menores con su papá que gracias a Dios nos supo criar muy bien, pero la verdad es que es terrible hija de put...”, dijo sin pelos en la lengua.

La mirada de una madre

Su opinión ya no era solo como hija, sino como madre, porque ha sido su nueva con Francesco lo que la hizo ver el terrible abandono que sufrió. “Y ahora que yo tengo un hijo, no comprendo cómo nos pudo abandonar. Yo no entiendo para qué mierda nos adoptó si nos iba a terminar abandonando. Silvita, te mandamos mil besitos y nos vemos en la Justicia mamita”, explicó, largando un dejo de amenaza a su ex mamá.

Sin embargo, tras el descargo, la joven quiso dejar en claro que esa es una etapa cerrada de su vida: “Igual, no quiero que piensen que me afecta o que me puede llegar a afectar lo que diga esta señora porque es una loca psiquiátrica... Quien no sabe cuidar a sus hijos está en falta consigo mismo”, sentenció.