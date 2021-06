Mar Tarrés trató de “chanta” a Morena Rial por un local de ropa que iban a abrir juntas: “Tenía que poner todo yo”

Mar Tarrés y Morena Rial se cruzaron en Los Ángeles de la Mañana y al parecer se conocían de antes. La modelo de talla grande contó que en su momento había hablado con la hija de Jorge Rial para poner un negocio de venta de ropa juntas, pero no lograron ponerse de acuerdo y las cosas no quedaron muy bien entre las dos. Incluso, la participante de La Academia tildó de “chanta” a la joven.

Morena contó en LAM que Mar le había ofrecido poner el negocio “Ella me ofreció poner una marca juntas, como ella no era conocida me ofreció poner una cápsula. Pero para hacerse más famosa. Yo estaba más gorda...”, le explicó Morena a Ángel de Brito.

“Ella dijo que yo estaba mal porque fue justo cuando tuve el problema con mi papá... No me parece tirar mierda contra mí cuando yo no me comporté mal con ella. Hace tres años tuve mis problemas que ya pasaron, no lo entiendo”, expresó indignada por el hecho de que la humorista le recordó esa parte oscura de su pasado.

Por su parte, Mar Tarrés en declaraciones en Mitre Live aclaró cómo se dieron las cosas según su visión. “Con respecto a la tienda, ella fue la que me buscó. Tengo los mensajes hasta el día de hoy guardados, me rogaba para que lo hagamos. Me pareció una chanta. Me dijo que ponga toda la plata. Tenía que poner la ropa, el local, pagar los sueldos”, reveló la modelo.

Y siguió: “Yo tenía que poner toda la inversión y me salió con que su abogado le dijo que la mitad de la facturación era para ella. Si yo estoy poniendo todo, vos podés llevarte un porcentaje de la ganancia, no de la facturación. Acá hay que pagar muchísimas cosas, no es solamente comprar la mercadería”.