La reacción de L-Gante ante la demanda del manager de Yao Cabrera

La semana pasada el cantante de cumbia 420 Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante vivió un tenso momento en un evento exclusivo donde casi termina peleando a las piñas con Cristian Manzanelli, representante del influencer Yao Cabrera.

El cruce entre el músico y Cristian Manzanelli dio como resultado la imputación de L-Gante por el delito de presunta tentativa de homicidio simple y amenazas agravadas contra el manager de Cabrera.

Por lo pronto, el padre de Jamaica, no se expresó al respecto, sino que su reacción fue la de compartir el comunicado de Instagram que emitió su abogado, Alejandro Cipolla, quien también representa a More Rial. En el mismo, su representante legal indicó: “Los delitos imputados contra L-Gante son totalmente falsos, alejados a la realidad, la mera acusación de tentativa de homicidio es ridícula”, expresó el letrado, quien aseguró que el músico estará a disposición de la Justicia.

El mensaje del abogado de L-Gante

Recordemos que Cipolla había dicho en una entrevista con Infobae que tanto él como su representado “nos vamos a poner a derecho para explicar todo”. Además comunicó: “Me parece que es una acusación totalmente falsa y exagerada. Asignarle una calificación legal como ‘tentativa de homicidio’ me parece muchísimo. Lamentablemente, Elián hoy en día es una de las figuras más importantes del país y tiene estos ataques porque genera prensa constante”.

Luego explicó que la calificación legal fue asignada por los letrados de Manzanelli, el Dr. Burlando y el Dr. Baños: “Me parece sumamente exagerada la denuncia porque hay una confusión: en los videos se piensa que Elián (L-Gante) rompe la copa para clavársela y en realidad no es así. Se escucha un ruido de rotura de cristal, pero venía de la parte trasera, no de Elián. Aparte él estaba superado en número, era imposible. Él se trató de defender, yo inclusive me metí en el medio de la riña”, contó.

En tanto, Fernando Burlando, representante legal del manager de Yao Cabrera, dio su punto de vista en diálogo con Teleshow: “Realmente metimos la denuncia por todos lados porque veíamos que no teníamos respuestas, hasta que el juez de instrucción N° 58 se hizo cargo de la competencia. La investigación tiene que ver con una tentativa de homicidio y amenazas calificadas”, dijo.