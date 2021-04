La picante crítica de Viviana Canosa sobre la panza del presidente Alberto Fernández

En medio el programa Viviana con vos, la periodista y conductora se refirió al presidente Alberto Fernández, pero en esta ocasión sus palabras fueron directamente al plano personal, en referencia al estado físico del mandatario. Durante el programa que se transmite por A24, Viviana Canosa tuvo un crítica bastante picante respecto a la panza del Presidente y cuando estaba en conversación con Horacio Rodríguez Larreta, dijo que “ha comido mucho en este aislamiento”.

“Me gustaría analizar con el equipo que si se le llega a disparar un botón de la camisa a Alberto y le saca un ojo al pobre Larreta”, comenzó diciendo en vivo, para luego pasar a una recomendación directa de lo que ella hubiera hecho en el aislamiento, sorprendida de que “no haya estado a dieta” durante las semanas que debió estar aislado a causa de dar positivo en Covid-19.

“¿Cómo no lo tuvieron a pollo con puré? Yo le hubiera hecho pollo con puré de calabaza y sopa de verdura”, dijo riéndose y agregó: “Miren lo que es la zapán ¡no se puede!”.

Para terminar con su número dijo: “El presidente realmente ha comido mucho en este aislamiento que tuvo en la Quinta de Olivos. Se ha comido las empanadas quemadas y todo lo que le mandaron. Se comió hasta la comida que le mandaron a Dylan de regalo”.

La complicada relación mediática de Viviana Canosa y Alberto Fernández

Esta no es la primera vez que la periodista se refiere al presidente con comentarios personales en televisión. De hecho, en febrero tuvieron una reunión especial en donde periodista y mandatario pusieron las cartas sobre la mesa.

La convocatoria fue por parte de Fernández, pero a causa de que Canosa había acusado de llamarla en tono amenazante luego de que el mandatorio recibiera críticas de parte de la conductora en Nada personal, su programa de entonces en El Nueve.

La periodista confesó que el presidente le pidió perdón. Aunque luego aclaró: “Y yo también en parte dije ‘bueno’. Él me dijo ‘no era necesario’ y le dije ‘no, no, está bien, yo también aproveché eso después para seguir mi juego’”.

“Me sentí absolutamente decepcionada”, terminó confesando tras la reunión y el episodio que la había precedido. “Si eso me lo decía Macri yo decía exactamente lo mismo, mirá que yo he dicho cosas de Macri, eh. A mí nunca nadie me llamó así siendo presidente, yo me asusté”, dijo aclarando.