La insólita anécdota de Isabel Macedo con la etiqueta de la bombacha de una desconocida

Isabel Macedo fue la invitada especial de Los Mammones para cerrar la semana. La actriz cumplió uno de sus sueños, el de cantar junto a Sandra Mihanovich, y luego se sentó en el living del programa de América donde habló de todo con Jey Mammón.

Como es costumbre, el conductor arrancó la nota con dos preguntas fuertes para romper el hielo. Lo primero que contó es que Macedo necesita tener los tobillos al aire, siempre descubiertos, y la actriz no lo negó. Muy por el contrario, le explicó el por qué de esta “maña”.

Isabel Macedo en Los Mammones. Captura del vivo.

“Necesito que me entre vientito”, dijo. “Y si tenés destapados los tobillos ¿qué hacés?”, le consultó curioso Jey y ella muy seria le comentó: “Es muy difícil que eso pase. Si tengo mucho mucho frío sí me los tapo. Pero si puedo elegir y si lo puedo soportar, prefiero que me pase el aire”.

Jey Mammón fue por más y le preguntó acerca de uno de los tocs de la artista. “¿Es cierto que no soportás que las etiquetas de la ropa estén para afuera? A tal punto que una señora en el supermercado tenía la etiqueta de la bombacha para afuera entonces...”, dijo y la dejó completar la historia.

Isabel Macedo en Los Mammones. Captura del vivo.

“Dudé un poco porque me parecía que era fuerte. Pero todo el tiempo como que la etiqueta estaba diciéndome acá estoy, un monstruo gigante adelante mío diciendo ‘sigo afuera’”, relató la esposa de Juan Manuel Urtubey.

“Trataba de no mirar y después pensé ‘lo hago rápido, no se va a dar cuenta’. Y en un movimiento muy rápido la metí y se enojó muchísimo”, cerró Macedo la divertida anécdota.