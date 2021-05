Isabel Macedo luce irreconocible con un corte de flequillo y tono platinado

Isabel Macedo se animó y tras años de llevar la misma imagen se propuso sorprender a todos los argentinos con un radical cambio de estilo. “Lo que yo llamo un verdadero ‘cambio de look’”, escribió para presentar su nuevo corte, con fleco incluido y un tono que nunca antes usó.

El rubio platinado es el color al que se inclinó, pero definitivamente ni se acerca al castaño al que estaba familiarizada. En las redes, los comentarios le llegaron con la aprobación tanto de amigos como de seguidores. “La blonda más bomba”, escribió Milagros Brito, su amiga y ex esposa de Roberto García Moritán, el actual marido de Pampita Ardohain. “Guauuuuuu”, comentó por us parte Julieta Urtizberea, con quien había compartido pantalla en Graduados. “Me jodés!!! Me encanta”, puso por su parte Jimena Monteverde. Mientras la periodista Viviana Canosa, se pronunció con un “Amooooooooo”.

La actriz confirmó que, si de teñidos se trata, las mujeres de Salta (donde está instalada con su familia) pueden confiar en la peluquería de Sergio Lamesa, donde el peluquero llamado Damián “hace los mejores rubios ( sin lastimarte el pelo)”.

El cumpleaños de Belita

Hace algunas semanas la ahora blonda no había revelado que pensaba hacerse un cambio total. En el cumpleaños de su hija Belita, con quien forma familia junto a su marido el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, se la veía igual que siempre. Aunque él fue uno de los primeros en comentar con los emojis de un fuego, una bomba y carita de enamorado.

En la foto que compartió, la actriz escribió: “El día de su cumple estaba tan emocionada, que no tuve tiempo de subir nada… bueno, tiempo seguro que tuve, pero se lo quería dedicar a ella. Quería mirarla. Verla ser… Somos tan felices con vos en nuestra vida!!! Sos el amor de mi vida. Vos y tu papá”.