Duro pase de factura de Charlotte Caniggia a Pampita: “Tuve un encuentro con ella y no me gustó”

Charlotte Caniggia debutó este martes en la pista de La Academia. En su primera presentación, la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia habló de todo con Marcelo Tinelli en la previa de su presentación e incluso apuntó contra Pampita.

La mediática regresó con todo a Shomatch y no se guardó nada. Tinelli aprovechó que hacía tiempo que no veía a la melliza de Alex Caniggia y le consultó sobre su vida amorosa y profesional. Fue así que Charlotte contó que ya no convive con su novio, Roberto, pero explicó que siguen juntos. Aparentemente el problema está en la convivencia.

“Estamos juntos pero vivimos separados. Nos peleamos mucho viste...”, respondió Caniggia ante la insistencia de Marcelo de conocer qué pasó con el novio de la modelo.

Fue también en la previa que el conductor de Showmatch le preguntó sobre el día que fue panelista de Pampita Online. “Estuviste un solo día”, puntualizó Tinelli y Charlotte sorprendió tanto a la jurado de La Academia como a Marcelo con su desopilante respuesta.

“Sí, tuve un encuentro ahí con Pampita y no me gustó”, respondió. A lo que Pampita se excusó: “Conmigo no, con Yanina (Latorre)”.

“Sí, con Yanina, pero no fue tan así”, explicó Caniggia. Y cerró: “Igual no me quiero pelear con Pampita, Marce”.