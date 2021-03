La foto de “Lolitas”: ¿Podés reconocer a las dos modelos que acompañan a Nicole Neumann?

Recientemente, Nicole Neumann se confesó en un programa que, a la luz del tiempo, cree haber sido muy impulsiva para alcanzar la fama y comenzar su vida en el modelaje. “Esa fue la (tapa) que me catapultó, fue la que causó todo el escozor de si estaba bien que trabajara de tan chica, que los ratones, toda esta controversia”, le reveló en una charla a Alejandro Fantino, dentro del programa Fantino a la tarde.

En la misma entrevista salió a la luz que la misma madre de Nicole no estaba de acuerdo con que ella protagonizara una tapa tan sugestiva a los 12 años. Pero fue su “personalidad escorpiana” lo que pudo llevarla a “cumplir su sueño”.

Con tanta charla nostálgica, algunos usuarios han recordado otra de las portadas que Neumann protagonizó junto a dos jóvenes amigas del momento. La tapa de Noticias llevaba el titular “Cada vez más jóvenes”, y hasta especificaba sobre las chicas sus edades.

¿Reconocés quienes acompañan a Nicole?

La portada de "Lolitas" salió como representación de un fenómeno de la época.

Las que fueron llamadas “las nuevas Lolitas” eran Carola Del Bianco (16 años en ese entonces), Nicole (con 12 años) y Moira Gough (15 años). Su descripción en la misma portada: “Viven la era del vacío y de lo efímero. Hijas de padres con frecuencia permisivos, suelen sufrir de anorexia y bulimia. Un sugestivo fenómeno actual.”

Nicole Neumann y Moira Gough en la actualidad

Justo en febrero de este año, la modelo y Gough se habían referido a la tapa que protagonizaron en Nosotros a la mañana. “Hoy es impensado”, le comenzó diciendo el Pollo Álvarez.

“Ahora es raro pensar que chicos de la edad que tenían ustedes hagan una producción así. Todo cambió mucho”, continuó el conductor. “Ya no somos chiquitas, pero cómo nos divertíamos”, dijo Moira.

Nicole entonces indagó sobre lo que había sido de la vida de Gough tras la etapa de “lolita” y fuera del mundo del modelaje. Instalada en México, Moira reconoce que no extrañaba Argentina. “Siempre fui muy desapegada”. Respecto al amor, contó que encontró el amor después de su retiro: “No, mucho después conocí el amor, dos años después. Al principio, los chicos de la agencia que me trajeron se dedicaron a pasearme todos los fines de semana a algún lugar. Me convertí en un amiguito más del grupo”.

Pero de su presente en el país extranjero, la ex modelo confesó que “cuando me fui estaba súper convencida y lo sigo estando. Estoy muy feliz acá”. Parece que todo fue bien para Gough después de la escandalosa portada.