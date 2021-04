La ex novia del Pocho Lavezzi confesó que en un tiempo revelará su experiencia con violencia de género

Fue Pía Shaw, la panelista de Los Ángeles de la Mañana , quien la contactó para preguntarle por los mensajes que había hecho a través de su Twitter. “No más violencia contra las mujeres. Antes de admirar a una persona, asegúrate que esta persona se admirable”, se leía en el perfil de Natalia Borges, que sin mencionar al Pocho Lavezzi, ya se encontraba envuelta en los rumores de separación.

Cuando la periodista la contactó, le preguntó si había sido ella quien le puso un punto final a la relación y la brasileña le escribió por mensaje: “Sí, es verdad, yo rompí”. Así leía la periodista en vivo, mostrando la conversación con la modelo. Shaw se refirió entonces a los mensajes de las redes: “¿Puedo consultarte por los mensajes que subiste a tus redes sociales? ¿Tiene que ver con esta relación o le pasó algo a una amiga?”, le pregunó.

La respuesta dejó heladas a las panelistas: “ Todavía no me siento preparada para hablar de ello . Es una situación muy delicada y contaría mi historia solo para alertar a otras mujeres que pueden haber pasado por lo mismo que yo pasé. No tengo ninguna intención de arruinar la imagen del Pocho, yo no soy así”.

Hay pocas fotos de la pareja en las redes.

“¿Confirmás que en las historias estás hablando de él? ¿Hace cuánto que te separaste?”, le puso inquisitiva la angelita, pero la modelo fue tajante. “Gracias por contactarme, pero ahora no quiero hablar de esto. Estoy mal. Gracias por respetar eso. Sé que van a hablar, solo pido respeto. Es un tema delicado y cuando me sienta lista, voy a hablar. Usaré lo que me pasó para ayudar a otras mujeres. Gracias por todo”, explicó Borges sobre la reciente separación, pero sus palabras dejaron más dudas.

La relación de Natalia Borges y el Pocho Lavezzi

El futbolista estaba hace tres años soltero, después de terminar su relación con Yanina Screpante, cuando conoció a la modelo brasileña. En abril de 2021 confirmaron su romance, que todo el tiempo mantuvieron lejos de los medios y la exposición, aunque algunas veces compartían algunos de sus momentos juntos en las redes.

Pero ahora, a un año del anuncio de su relación, Natalia ha decidido borrar todas las fotos que tenía en su perfil con el Pocho, además de que decidió dejar de seguirlo en Instagram. Esto, sumado a los tweets sobre la violencia de género fue lo que despertó los rumores sobre lo que puede haber pasado entre ellos.