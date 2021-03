La confesión de Juanse en MasterChef Celebrity 2: “Vi a Dios en el living de mi casa”

MasterChef Celebrity cumplió las órdenes al pie de la letra y su “noche exótica” estuvo llena de sorpresas. Después de una pelea entre Dani La Chepi y “su jurado preferido”, Donato De Santis , con una posterior reconciliación y coqueteo, se le sumó la llegada de Araceli González como la primera invitada de la segunda temporada. Ya parecía no haber más sorpresas para los jurados y participantes.

Pero fue en este mismo programa cuando uno de los participantes reveló la experiencia mística que terminó por convertirlo completamente.

Juanse es un músico que en el pasado fue el líder de la banda Los Ratones Paranoicos. Su vida fue un altibajo de excesos, recaídas y noches de locuras. Pero incluso cuando ya tenía el éxito asegurado, tuvo un encuentro sobrenatural que lo cambió para siempre.

Santiago Del Moro, al tanto del hecho y con intriga incipiente, le consultó en vivo sobre este episodio que sucedió hace algunos años. “Vos sabés que mucha gente me pregunta por vos”, le declaró el conductor ante la sorpresa del cantante. Del Moro le explicó que siempre iba relacionado a aquella experiencia que tuvo.

El místico encuentro de Juanse

El músico entonces comenzó su relato, contando que un día vio a “Dios en el living de mi casa. Es así como lo recuerdo. Lo bueno es que uno dice que te estuvo por pasar muchas veces que vos estuviste distraído y no pudiste prestarle atención. Pero cada uno tiene sus momentos”.

Un tiempo antes, Juanse había revelado que “yo no creo en Dios, yo le creo a Dios. Creer es algo que pasa, a todos los que les preguntes te van a decir que creen en algo en este caso yo le creo a Dios, confío mucho en Él, me dejo llevar por la forma en que me va indicando que tengo que hacer las cosas”.

“Estoy convencido”, dijo sin poner a dudas su fe y como acomoda cada ápice de su vida. “Lo pongo en primer plano y en el primer lugar de mi vida y después todo lo demás se acomoda solo porque es el resultado de confiar”.