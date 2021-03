El escrito secreto de Germán Martitegui que podría revelar su favoritismo en MasterChef Celebrity

¿Son instrucciones? ¿Un machete? ¿Una receta? ¿Nombres? Es lo que todos se preguntan respecto a Germán Martitegui cuando quedó al descubierto un escrito que llevaba escondido en la palma de su mano.

La última gala de la segunda temporada de MasterChef Celebrity estuvo llena de emocionantes episodios. Desde un principio sorprendió el alocado peinado de Alex Caniggia, con su posterior estallido de fuego en la cocina a lo que exclamó emocionado “¡Magia y Rock and Roll!”. Le siguieron los bloopers de Sol Pérez, tratando de cocinar su pasta sin haber encendido el fuego para el agua. Hasta la sala se llenó de intriga con el reciente coqueteo entre la Gunda Fontán y el Loco Montenegro, que estuvieron a punto de concretar cita.

Pero al final, tanto alboroto no dejó pasar por alto un detalle en la mano de uno de los jurados. Fue la influencer de los famosos Juariu quien compartió un video del programa en su cuenta de Instagram, donde puede verse un asomo de una lista escrita en la palma de la mano del exigente chef , que siempre reclama limpieza y pulcritud en la cocina.

La siguió en otra historia con un acercamiento. “Con lapicera dice algo ahí”, escribió, pero no se llega a ver que dice.

El acercamiento a la palma.

Las especulaciones del mensaje

Los seguidores comenzaron con las teorías de lo que podía querer recordar Martitegui. Hace unos días, en “Show de los Escandalones” de Rodrigo Lussich habían dado nota del mismo secreto. Cada uno en el panel comenzaron a opinar sobre lo que llevaría escrito.

“En la mano, para mí, tiene anotados los nombres de sus participantes preferidos”, opinó Daniel Ambrosino.

“Tal vez...¿Pero por qué no pensar que tiene anotados los nombres porque no sabe ni quienes son?”, dijo el conductor del programa. Finalmente, Sheila González apuntó: “Yo creo que eso responde a los cuatro nombres de participantes que si o sí tienen que salvar porque no quieren que se vayan”.