Los reclamos de Andrea Rincón en una dura noche de MasterChef Celebrity 2

Lo dijeron ayer los jurados: se acabo el jardín de infantes. A partir de la segunda semana, Germán Martitegui, Donato De Santis y Damián Betular se disponen a manejar el programa con críticas de hierro. Por eso en una nueva prueba, donde se probaba las aptitudes de liderazgo y compañerismo entre los participantes de MasterChef Celebrity 2 , los tres no se mordieron la lengua con los resultados de los equipos.

Las elegidas como capitanas fueron Cande Vetrano , ganadora de una medalla de plata, que eligió a María O’Donnell como la capitana contrincante. Ambas tenían que elegir a tres cocineros para llevar a cabo las preparaciones y posteriores presentaciones. La dificultad estaba en que ningunos de los integrantes podía ver las recetas, solo guiarse con las indicaciones de sus capitanas.

O’Donnell eligió a Andrea Rincón para la entrada, Cae para el plato principal y a Fernando Carlos para el postre. Pero a la actriz y ex del Mono Kapanga se le dificultó con su plato (un complicado cracker de hinojos con un topping de morcilla y manzana, unos aros crocantes de cebolla roja y un chutney de mango), que necesitaba urgentes indicaciones.

En medio de la desesperación, Rincón terminó dando un fuerte reclamo a la periodista que se suponía, debía dirigirla: “¡María! ¡María! Hace media hora que te estoy llamando”. Cuando finalmente logró su atención, cuestionó sus aptitudes como capitana: “Cuando te pido las directivas, me las pasás todas mal”.

Después se quejó con Santiago del Moro, cuando le consultó por su plato: “Mal, si no me dijeron nada y ahora quieren que haga todo junto”. Pero O’Donnell ya no se quedó callada: “Ella tiene muchas cosas, quizás ahí estuvo un error mío, en haber elegido a Andrea para ese plato”.

Una dura devolución de Germán Martitegui

Luego de las desesperaciones de los platos, el jurado más temido de la mesa evaluadora no tuvo piedad con Rincón. Sucede que durante todo el programa había estado tomando nota sobre las idas y vueltas de Andrea y María, y aclaró que allí estuvo el problema. “Claramente el cortocircuito que hubo en su relación está expresado en el plato”, dijo. “La relación entre el chutney y la morcilla es ridícula, porque hay cinco veces más chutney que morcilla”, comenzó con dureza.

Pero en ese momento, la actriz le paró el carro desesperada: “No seas tan duro, un poquito de amor”,dijo a modo de súplica. “Siempre mis platos son una porquería. Nunca me vinieron a decir que algo está rico”, se quejaba.