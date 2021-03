La “noche exótica” de MasterChef Celebrity 2 provocó una pelea y reconciliación entre Dani La Chepi y “su amor”

La noche de comidas libres en MasterChef Celebrity 2 terminó siendo un descontrol de acontecimientos. Los participantes debían impresionar a los jueces con una preparación libre en la que solo se podían usar ingredientes exóticos seleccionados. En 60 minutos debían presentar algo que “obviamente esté a la altura del certamen”, les aclaró Santiago Del Moro.

Dani La Chepi destacó, pero por tener una de las presentaciones más flojas. El plato que se les proponía a los concursantes en base un corte de carne de wagyu, una raza originaria de Japón e ingredientes desconocidos. La explicación de Germán Martitegui la dejó atónita.

Cuando la influencer se presentó ante el jurado sabía de las bajas posibilidades. Pero hubo una actitud que le molestó.

Antes de probarlo, Donato de Santis tomó el plato y vertió en un vaso el jugo de su plato. “Eso, en mi barrio es pelea”, dijo la influencer, mientras justificaba que “mi mamá me sirve todo con jugo”. En el backstage tiro un picante comentario, entre pelea y coqueteo con el jurado al que le “declaró” su amor : “Está de más eso, Donato. Igual, te amo”.

“Bueno, bambina”, comenzó Donato con la devolución. A lo que la influencer no pudo evitar decir: “Uff, se me prenden las hornallas cuando dice así”. Aunque rápidamente agregó: “Con respeto a tu señora”. “Vos también estás de novia”, le dijo Del Moro, pero la participante no se hizo mucho problema. “Ya le conté a mi novio. Es recolector de basura, es grandote. Te revolea como a una bolsa”, dijo entre risas al jurado.

A pesar del coqueteo, La Chepi no pudo salvarse de las malas devoluciones. Nada resaltaba en su ensalada, había falta de sal y exceso de grasa. Dani pasó derecho a ponerse el delantal negro.

La visita de Araceli González

Además de los tres exigentes jueces diarios, los cocineros amateur debían satisfacer el paladar de una invitada especial. “Les dije que hoy no íbamos a estar solos y que íbamos a tener una sorpresa más. Vino una figura que trabajó mucho en este canal, que es súper reconocida, querida por la gente y que viajó mucho. También le gusta comer rico y seguramente cocina muy bien. Por ahí les puede tirar algún tipo de punta o dato para ayudarlos un poco esta noche. Recibimos con un fuerte aplauso a la bella de Araceli González”, fue la presentación del conductor para la actriz.

Sorpresivamente, Araceli comenzó con un halago para los concursantes: “Yo no podría estar ahí. Cocino muy bien y me gusta, pero me parece que hay que ser muy valiente para estar acá”.