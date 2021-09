La China Suárez rompió el silencio y habló furiosa de la supuesta infidelidad de Benjamín Vicuña con una moza

La separación de Benjamín Vicuña y la China Suárez dio que hablar, aún más cuando se filtró una supuesta infidelidad de parte del actor. En la misma se vio involucrada una moza cordobesa, quien en las últimas horas desmintió el encuentre íntimo, pero dio un mensaje confuso. Por lo que cansada de que se hable de ella y de su familia, la modelo rompió el silencio.

“Fue en un viaje que él se fue a Córdoba por trabajo, pasó una noche con él. La conoce en un bar y concretan. Él le dice que estaban súper mal con la China, que no sabía en qué iba a terminar eso. Le dijo que anote su celular, así seguían hablando”, había contado la periodista Estefanía Berardi hace unos días.

Vicuña blanqueó su separación. Foto web.

El propio Benjamín Vicuña lo desmintió con un mensaje que le respondió a una de las panelistas de Los Ángeles de la Mañana. “Buen día, estoy grabando. Es absolutamente falso. No puedo salir a aclarar cada rumor, intento mantenerme al margen, pero es insoportable”, expresó enojado el actor.

Luego, habló Marianela, sin embargo las palabras de ella fueron algo contradictorias. “Te mando este mensaje para aclarar lo sucedido y respecto al tema que me plantearon últimamente personas ajenas a mi entorno, de mi boca y de forma consciente no van a salir palabras que puedan tener una finalidad destructiva”, le dijo la mujer a Ángel de Brito.

"No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración", indicó Marianela.

“No estoy a favor de chismes ni rumores, lo encuentro una forma de comunicación de muy baja vibración. Creo, apoyo, vivencio y comparto otras formas de comunicación que generan amor, compasión, paz, alegría y empatía”, continuó.

“Por ende, mi actuar y mi hablar irán siempre direccionados hacia ese tipo de vibración. Deseo luz a toda esa situación, trasmutación, perdón, cura. Gracias”, cerró.

El descargo de la China

Quien se había mantenido en silencio era la China Suárez, quien cansada de que los periodistas y la gente en las redes le pregunte y opine sobre su separación, decidió hablar y lo hizo a través de sus historias de Instagram.

“Como rompen los huevos que no tengo con la moza que me escribió. No me escribió nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió. No tengo ni idea. Paren ya, por favor, dejen a la gente separarse en paz”, expresó.

“No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o una traición, la gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien, nos separamos bárbaro, aunque eso no venda, pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, concluyó.