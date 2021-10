“La Catta”, la histórica coach de “Showmatch” que se destapó en Instagram: microbikini y abdominales a full

Por la pista de “Showmatch” han pasado cientos de coreógrafos y bailarines pero sin dudas, una de las más vistosas es María Laura Cattalini, a quienes todos llaman “La Catta”. Y es que sus looks exóticos y sensuales elegidos para combinar con su equipo levantaban la temperatura.

Ella comenzó integrando el staff de bailarinas del programa de Marcelo Tinelli y luego se ganó su lugar como coach de varias parejas de famosos; actualmente está con Noelia Marzol y Johnny Lazarte pero también dirigió a figuras como Paula Chaves, Jésica Cirio, Gisela Bernal, Ángela Torres y a la dupla de Macarena Rinaldi y Hernán Piquín.

“La Catta” nació en el Chaco y desde niña fue criada en Ituzaingó (Corrientes), luego llegó a Buenos Aires y no dejó de triunfar en su profesión que la llevó a estar en la pista más vista y famosa de la televisión.

Su perfil parecería bajo cuando la cámara la enfoca aunque su costado sexy aparece con cada atuendo elegido para salir cada noche a romperla con las coreografías; siempre busca estar acorde a la temática de la ronda o de la canción elegida y así despierta suspiros.

Y en las redes, “La Catta” se gana todos los Me Gusta y halagos de los usuarios.

Las fotos sensuales de “La Catta” en Instagram

En las últimas horas, María Laura Cattalini incendió su cuenta de Instagram y sus 215 mil seguidores la aplaudieron de pie. Y es que la bailarina que ya cruzó la línea de los 40 años tiene una figura envidiable, la cual logró por su genética y sus constantes entrenamientos de baile para rendir en su profesión.

Con una microbikini bicolor sacó a relucir toda su sensualidad. Corpiño blanco con bordados de flores coloridas y una bombacha diminuta, La Catta levantó la temperatura. Bajo el sol, posando divertida ante la cámara y con gafas oscuras, la coreógrafa se robó todas las miradas.

“Presumiendo mi primer bronceado de la temporada y también mi bikini que es un fuego”, escribió ella.️

Pero hubo algo que tuvo que salir a aclarar: una marca que tiene en su abdomen que muchos creen que es el resultado de una cesárea.

“Y aprovecho para aclarar, porque cada vez que subo una foto en bikini, me preguntan por qué escondo a mis hijos!!!??si tengo una cesárea... No soy mamá y no tengo cesárea… mi abdomen es así…vine así de fábrica”, explicó.