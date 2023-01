Karina Jelinek coqueteó con una bikini tejida rosa chicle y causó estragos en las redes

Karina Olga Jelinek es una de la modelos argentinas que más ratones despierta en las redes sociales; ahora está lejos de la tele y sin tanto decir “lo dejo a tu criterio”, su frase célebre y es que está disfrutando de unos días de playa, arena y mar en Punta del Este. El coqueteo está presente, por supuesto, algo que le sale muy bien.

La morocha de curvas infartantes se fue de vacaciones con un amigo a las playas uruguayas y eligió un balneario exclusivo para poder estar tranquila, sin la persecución de los paparazis.

Ante la ausencia de ellos y su necesidad de subir fotografías ardientes a su cuenta de Instagram, Karina le pidió a su compañero de viaje que le sacara varias tomas en Punta Piedras, una de las playas más hermosas de la zona.

La sesión de fotos con el celular quedó genial e inmediatamente fueron a las redes y se hicieron virales. Los fanáticos de Karina Olga la llenaron de corazones rojos y piropos.

Con varias mudas de ropa, Karina Jelinek subió las temperaturas.

No usó solo un atuendo, ella escogió tres, uno mejor que el otro; lleva un pañuelo en su cabeza en forma de vincha y hasta cadenitas en su cintura para lucir sus curvas.

Uno de los looks que más gustó fue el de la bikini tejida de color rosa, es diminuta, le alcanza a tapar justo sus partes más íntimas.

Karina derrochó sensualidad frente al mar y ya es una constante verla beboteado frente a la cámara; su belleza es única y su aparente inocencia también despierta los ratones de sus fanáticos.

Cinthia Fernández cruzó a Karina Jelinek por hablar de la maternidad en El Hotel de los Famosos

Karina Jelinek ingresó como huésped en la primera edición del reality “El hotel de los famosos” y allí confirmó a su amiga Majo Martino que estaba muy cerca de convertirse en madre. En “Momento D” compartieron el video del momento y Cinthia Fernández, panelista del programa, la cuestionó.

“¿Es un ámbito para decirlo? La felicito un montón porque va a ser el mejor paso de su vida, pero no me parece un ámbito para decirlo porque después se quejan de que nosotros los periodistas, bueno yo no soy periodista, pero los que trabajamos de panelistas hablamos de que va a ser mamá o de que está en pareja y demás; y después nos atacan fuerte del otro lado”, lanzó la bailarina

