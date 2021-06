Julieta Prandi y Santi Maratea entre los interesados de la producción de MasterChef Celebrity 3

Con seis finalistas todavía en carrera y ni una pista de quien puede llegar a ser el ganador, se ha ido filtrado poco a poco quienes serían los próximos famosos que el público podrá ver en la lucha de la cocina. Julieta Prandi es una de las nuevas convocadas, aunque no confirmadas, para el reality culinario donde las estrellas se nivelas con los mejores chef del país para alcanzar un nivel aceptable.

Sin embargo, la modelo, que aun transita los difíciles tramos de un divorcio que se ha complicado, confesó que no esta segura de aceptar la propuesta. “Ya me lo ofrecieron, quizás en algún momento me convencen, no lo sé”, comenzó explicando la modelo. “Me pone nerviosa la exposición y el tiempo”, dijo sobre sus dudas.

Al igual que muchos que ya han participado en el programa y que incluso han avanzado más de lo esperado, Julieta dice que en realidad solo es de cocinar en su casa: “Yo cocino, pero así muy caserito. No sé si para las grandes ligas y esas son las grandes ligas. Pero Telefe es mi casa, siempre que me llaman dudo. Vamos a ver”. Aunque en realidad su novio Emanuel Ortega, es menos dado con los ingredientes y las hornallas que ella. “Yo cocino, él hace muchas cosas pero no cocina. Le gusta más lo salado, como los pescados. Nos complementamos”, contó.

La respuesta de Santi Maratea

Entre aquellos que habían sido confirmados se encontraban: la modelo Jésica Cirio y el periodista Mauro Szeta, la modelo y conductora Sofía Jujuy Jiménez, los actores Rodolfo Ranni y Rodrigo Noya, el cantante de cumbia Román El Original y, por último el influencer Santi Maratea. Pero parece que la información no era del todo certera, porque él mismo salió a aclarar que no pensaba participar del programa.

“¿Pueden dejar de decir que voy a estar en MasterChef 3? ¡No voy a estar en MasterChef Celebrity!”, escribió a través de unas Stories de Instagram, donde dejó en claro que ni siquiera está en duda su decisión.

“Porque aparte ya aclaré que no es así. ¡No voy a estar en MasterChef! No sé por qué lo siguen diciendo”, sentenció sobre los comentarios de redes sociales.