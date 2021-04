Julieta Prandi cumplió 40 años y Emanuel Ortega le dejó un romántico mensaje en las redes

En medio de un conflicto judicial con su ex marido y padre de sus hijos, Julieta Prandi vivió de una manera especial su cumpleaños en compañía de sus pequeños y de su novio, el cantante Emanuel Ortega.

El ex de Ana Paula Dutil compartió una foto de la modelo en sus historias de Instagram para felicitar a su novia y dejar un emotivo mensaje: “Retrato de MUJER, íntegra, grandiosa, con un espíritu y corazón inmenso...¡y que hoy cumple años!”, manifestó el cantante.

Redes de Emanuel Ortega

Con 40 años y un complicado momento con su ex, la rubia no quiso que la realidad opaque el momento y también, en sus redes sociales, compartió varias fotos de ella y escribió: “Hoy cumple años una mujer que amo. La primera en guardarme un secreto y la última en irse cuando las luces se apagan. Una mujer que me conoce desde el primer grito y entiende cómo llegué hasta acá”, fue el comienzo de un texto autorreferencial en donde habló de ella misma y de las batallas libradas.