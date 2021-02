“Estoy llorando”: Emanuel Ortega y un video en la intimidad con Julieta Prandi

Julieta Prandi y su novio, Emanuel Ortega armaron las valijas y viajaron a Córdoba para pasar las fiestas de fin de año y allí descaron varios estos días. Entre los primeros planes del 2021 de la pareja estuvo visitar el aeródromo de La Cumbre para que el cantante despuntara un poco el vicio de volar mientras ella lo miraba cómodamente desde abajo.

Redes sociales

Ya de vuelta a la rutina en Buenos Aires, el propio Emanuel fue quien compartió un video muy gracioso de Julieta. En las filmación se ve a la actriz cocinando y, entre risas y llanto corta cebollas. “Cuando quedas en evidencia de que no sos muy normalita 🤦🏼‍♀️ El guacamole me salió “Luxury” jajaja pero los lentes no provocaron el efecto deseado”, comenntó la rubia en las redes sociales.

“Lloré como desgraciada. Gracias @emanuelortega1 por escracharme. De eso se trata la vida”, concluyó muy enamorada.

Julieta Prandi encontró nuevamente el amor

Desde hace algunos meses, se supo que esta pareja estaban apostando al amor y si bien el hijo de Palito Ortega tiene perfil bajo en las redes sociales, no duda en comentar los posteos de Julieta. En este caso, el cantante dijo: “Tu risa es canción”.