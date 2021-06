Santi Maratea se expresó acerca de los rumores que lo vinculan a “Masterchef Celebrity 3″

En sus redes sociales, Santi Maratea sorprende con enormes campañas solidarias, entre la que se destaca la ayuda a los deportistas argentinos para que disputen el Sudamericano de Ecuador. En las últimas semanas se ha hablado acerca de la posible participación del influencer en la tercera edición de “Masterchef Celebrity”.

Este Miércoles, Santiago se animó a responder varias preguntas en su cuenta de Instagram y se topó con una consulta acerca de su posible participación en el programa culinario: “¿Es verdad que estás en ‘MasterChef 3’?”, quiso saber un seguidor y el instagrammer no tardó en reaccionar: “¡Pueden dejar de decir que voy a estar en ‘MasterChef 3’!”, respondió enojado, y luego negó por completo la opción de participar: “Ya aclaré que no es así. ¡No voy a estar en ‘MasterChef’! No sé por qué lo siguen diciendo”.

Con el humor que lo caracteriza siguió contestando las dudas de sus fans, pero de forma repentina cortó con este segmento y volvió a la carga contra el certamen gastronómico: “Toda la gente que quería que yo esté en Masterchef... ¿En serio?”, comentó sorprendido en la historia de dicha red social. “Con todas las cosas que podemos hacer con el telefono alrededor del mundo, ¿me querían ver cocinar un guiso? Mirá vos”, ironizó contundente Maratea.

El reality de cocina se ha convertido en el gran suceso del año, alcanzando altos picos de rating y ganándole la pulseada a varios programas de la televisión local. Es por este motivo que ante el eminente fin de “Masterchef Celebrity 2″, la producción ya está pensando en lo que será su tercera parte. Además del mediático influencer, en la lista de famosos candidatos se encuentran nombres como los de Jésica Cirio, Rodolfo Ranni, Mauro Szeta, Rodrigo Noya, Román El Original, Sofía Jujuy Jiménez, Eugenia Tobal, Fierita Catalano, Migue Granados y Oscar Ruggeri, entre otros.