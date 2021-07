Julián Weich evoluciona favorablemente pero sigue internado en terapia intensiva

Desde hace unos días preocupa la salud de Julián Weich luego de confirmar que estaba contagiado de Covid 19 y, por sus propios medios, decidió internarse luego de tener dificultades para respirar.

Hace algunas horas, el último parte del conductor daba cuenta de que su salud permanecía estable y sin complicaciones, pero su médico personal Mario Fitz Maurice, recomendó “que ser prudentes”.

El Dr. Mario Fitz Maurice dijo sobre el conductor televisivo: “Tenemos 36 horas de estabilización, lo cual es bueno. No aparecen nuevas complicaciones y eso nos pone contentos, pero vamos con mucha prudencia”, dijo el profesional al programa “Otra vez juntos”, ciclo que conduce Weich junto a Maby Wells.

Luego agregó: “Él está de buen ánimo, inquieto porque, además de estar recibiendo los corticoides que te ponen inquieto, estar en una terapia intensiva con la cánula de alto flujo le lastima un poco la nariz. Está inquieto y solo”, comentó.

“Es buena noticia que ya al día 14 no tenga registro de fiebre, está estabilizándose, pero uno debe ser prudente. A veces cuando uno pierde la prudencia empiezan a suceder las complicaciones que están descritas”, manifestó el médico sobre el día a día de Weich.

El positivo del conductor se conoció el 8 de julio y desde ese momento se mantuvo aislado en su domicilio, cumpliendo así con sus obligaciones laborales vía zoom. Luego de unos días, la fatiga y la imposibilidad de respirar normalmente hicieron que el mediático consultara con el especialista en electrofisiología y jefe de arritmias del Hospital Rivadavia, Fitz Maurice, quien le prescribió a Weich -quien continuaba con fiebre el séptimo día desde la aparición de los síntomas- una tomografía computada. El resultado del estudio mostró un infiltrado “típico de Covid, bilateral y periférico en los dos pulmones”, y eso bastó para tomar la decisión de internarlo.

A la salida de su casa para ir al centro médico a realizarse la tomografía, sus vecinos vecinos lo denunciaron por romper el confinamiento y llamaron al 911. Cuando llegó la policía a la casa del conductor se enteraron de la situación.

Entrevistada por “LAM” (El Trece), su compañera del Nueve, Carolina Papaleo comentó un dato que sorprendió a muchos: “Yo me fui de vacaciones y cuando volví ya estaba aislado. Pensé que estaba congestionado porque él anda mucho en bicicleta. El jueves se hisopó, le da positivo y avisa. Ese fin de semana se lo llamó a José María Muscari para que lo reemplace en el programa”, comenzó diciendo y luego agregó: “El sábado él sale por zoom y contó que tenía el turno para vacunarse, pero todavía no lo había hecho. No sé por qué, son temas personales, en mi caso soy pro vacuna. Me doy hasta leche chocolatada…Julián no se sacaba el tapabocas por nada del mundo. Teníamos un vidrio de por medio para poder estar juntos en pantalla. Las pasadas son en el pasillo que hay más circulación de aire. Pero bueno, tenemos los riesgos de los que trabajamos en los medios y él va todos los días a la radio”, finalizó.