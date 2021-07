Derivaron a Julian Wiech a terapia intensiva

El jueves pasado, Julián Wiech fue internado en un sanatorio de Buenos Aires tras dar positivo en Covid-19. A poco de saber de su contagio, el actor comenzó a presentar dificultades derivadas, por lo que se decidió mantenerlo dentro de la instalación. Pero su médico de cabecera, Mario Fitz Maurice, informó recientemente que debieron pasarlo a terapia intensiva.

En diálogo con Maby Wells, del programa Otra vez juntos (Radio Uno-FM 103.1) donde Weich trabaja, el médico detalló: “Le agregamos una medicación la semana pasada y respondió bien. Los parámetros bioquímicos que marcan el proceso inflamatorio bajaron, pero el fin de semana tuvo una evolución tórpida. Empezó a tener más requerimiento de oxígeno para poder respirar mejor y por una cuestión de seguridad decidí pasarlo a terapia intensiva”.

“En este momento está consciente con una cánula de alto flujo de oxígeno, en reposo, pero controlado en terapia intensiva con los parámetros bioquímicos que parecen estabilizarse, pero necesitamos que esos requerimientos de oxígeno que él tiene vayan disminuyendo para que no tenga que acelerar su frecuencia respiratoria”, continuó explicando sobre el estado de su paciente.

Contó también que desde hace 24 horas se encuentra estable, pero prefirieron dejarlo en terapia intensiva por seguridad. “En ningún momento de la internación me dijo que se siente mal, siempre me sonríe y me habla, hoy me dijo que se sentía mejor que ayer”, dijo sobre Julian, que siempre ha destacado por su humor.

“Que en las últimas horas no hayan surgido complicaciones juega a favor y que no esté peor es una buena noticia”, dijo para cerrar sobre el estado de salud actual del actor.

La denuncia de sus vecinos

El pasado jueves Julián Weich dio positivo por coronavirus y desde ese entonces, el conductor decidió aislarse para no contagiar a sus compañeros de “Otra vez juntos”, ciclo radial en el que comparte conducción con Maby Wells. Tanto el hisopado de la conductora como del resto de la mesa, dieron negativos.

Sin embargo, tras un fin de semana en la que Julián se sentía resfriado y con algunos malestares, se supo que este miércoles sus vecinos lo vieron salir, violando el aislamiento: “Hay una denuncia de los vecinos por salir de su casa. Estaría llegando un patrullero a la casa de Julián Weich. El domingo se supo que había dado positivo. Cuando llegó la policía, tocaron el timbre y él no estaba”, relató en detalle Pablo Layus en “Intrusos”.