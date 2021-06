Juana Repetto relató su vivencia del parto sin intervenciones y muchos salieron con fuertes críticas

Con un parto en el agua, hace algunos días, Juana Repetto dio a luz a su segundo hijo Belisario. El nacimiento tuvo una particularidad y es que se realizó de manera respetada ya que la actriz quería que tuviera la menor cantidad de intervenciones posibles.

A través de su cuenta de Instagram, en primera persona, la actriz eligió relatar cómo quería que fuera la llegada de su bebé y contó todo lo vivido en su trabajo de parto.

“Cuando me entero de este segundo embarazo no tuve dudas en buscar nuevamente un nacimiento lo más natural posible, como fueron siempre los nacimientos hasta que se empezaron a anteponer intereses personales, de las instituciones, de algunos profesionales, culturales”, publicó Juana.

“Si bien tengo un recuerdo divino y para mí fue un re lindo nacimiento y lo mejor de mi vida, siempre me quedo una heridita por no haber podido tener mi tan deseado parto sin intervenciones”, contó sobre la llegada de Toro.

Ahora, la hija de Nicolás Repetto eligió compartir en sus redes sociales detalles sobre las horas previas al nacimiento de Belisario, en dos posteos, con un largo relato, Juana contó su experiencia.

“Ese día, arrancamos una serie, preparamos juntos la comida, comimos, nos dimos un baño de inmersión, nos vimos unos capítulos en la cama, comimos cositas ricas, pero no había novedades... Tipo 18:30 hs decido ir a buscar a Toro. Sebi no estaba muy de acuerdo, consideraba que si seguíamos en ese mood la cosa iba a arrancar (...) Finalmente decidimos ir caminando como para seguir ayudando un poco, mamá nos da vianda caserita y volvemos caminando a casa”, escribió la actriz.

“A la noche, con Toro dormido, nosotros seguimos viendo la serie y algo sucede que a Sebi le parece que es necesario controlar. Se baja una app para contar contracciones y me pide que le avise cuando vienen y cuando se van (...) Fue como una hora de contracciones cada 10, 8, 7 min”, agregó.

Esta publicación tuvo algunos comentarios negativos que le salieron al cruce: “No sos menos madre por necesitar ayuda y tecnología médica”, “quisiera saber que costo tiene este parto sin intervenciones ya que no está al alcance de todos”, “¿Acaso crees que eso del aroma, luz tenue la bañera, la pelota y toda esa pavada son sin interés alguno y cero comercial?”, escribieron sus seguidores.

Por supuesto, Juana no dudó en hacer su descargo en la misma red social tras responderle a varios usuarios: “La gente opinando en el posteo me la seca groso. Que quede claro (por si no saben leer) que en ningún momento hablo de ser mejor o peor, de que es mejor un parto u otro ni juzgo (siquiera opino) de las decisiones de cada mujer. Sólo cuento mis elecciones y mi experiencia”.