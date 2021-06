La propuesta política que Hernán Drago rechazó a pesar de ser millonaria

Es uno de los personajes más queridos de la farándula argentina, por su sencillez y sinceridad a la hora de dirigirse al público. Pero también son sus fuertes convicciones lo que ha logrado que todos adoren a Hernán Drago y una reciente entrevista confirmó lo que todos sospechaban del modelo.

Recientemente, cuando era entrevistado por Juan Etchegoyen para Mitre Live, contó que en una ocasión le ofrecieron un trato millonario para hacer propaganda política de un partido. “Espero por muchos años no involucrarme en la política y no me gustaría relacionarme con ninguna bandera; varias veces me ofrecieron mucho dinero para hacer un spot, pero yo creo que hay cosas que el dinero no compra”, comenzó explicando cuando el periodista le consultó sobre el tema.

“Me ofrecieron un millón y medio de pesos para hacer un spot de 15 segundos”, explicó el modelo. Pero desde el principio el trato no le cerraba.

“A mí me pegó por el lado de ‘si este número pasan por mis supuestos honorarios, deben decir que salgo tres millones de pesos’, porque esto funciona así, el otro millón y medio se lo hubiesen robado otros. Aunque me hubiesen ofrecido 50 millones de pesos, no pasaba por el importe”, dijo dando peso a sus razones, que confirmaban su postura sobre colegas que si se han prestado para promocionar ciertos partidos políticos.

De hecho, continuó contando que cuando se conoció su intención de irse a vivir a Bariloche, le llegaron propuestas para trabajos en la provincia. “Me han ofrecido hacer algo turísticamente con el gobierno de turno de allá, no sé si el día de mañana me tentará”. Nuevamente, tenía razones para no acceder: “Yo quiero a esa ciudad pero está todo tan embarrado, que seguramente ni lo intente, porque ojos que no ven, corazón que no siente”.

Aunque luego confesó triste que la situación le afectaba bastante: “Prefiero no meterme, no me interesa, me da mucha pena y mucha bronca, no quiero verme involucrado”.

Su opinión sobre colegas

En las últimas semanas se ha escuchado además a muchos colegas del medio que se involucrarán pronto en la política. Entre quienes lo han anunciado se encuentran Cinthia Fernández y Mónica Farro.

Hernán se expresó: “Me parece que de parte los políticos hay una búsqueda muy clara en cuanto a qué buscan por su nombre masivo y popular; y del otro lado también ellas sabrán también qué buscan, hacerle bien a la gente, un sueldo bien ganado seguramente”, dijo sin juzgar el trabajo de las panelistas. “Pero a mí no me cierra ni de un lado ni del otro, ni involucrarme políticamente ni yo cobrar un cheque de la política que no se sabe de dónde viene”, terminó diciendo sobre el tema, dejando en claro que ni está entre sus posibilidades.