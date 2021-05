Juan Marconi y Morena Beltrán, la dupla de ESPN que se saca chispas con las miradas

Morena Beltrán y Juan Marconi están a cargo de la conducción de “SportsCenter”, el noticiero de ESPN de la medianoche. Y hoy están en boca de todos porque su química frente a la pantalla la traspasa y hasta despertó el rumor de que entre ellos dos hay algo más que su compañerismo laboral.

La periodista de 22 años y el presentador de 33 son dueños de una figura y rostro muy halagados por la gente y tanto es el cariño que le tienen que desean verlos en pareja.

Antes de salir al aire, Marconi suele volcarse a Twitter para hacer una previa y las repuestas de sus seguidores nada tienen que ver con el deporte sino que están referidos a insólitos “agradecimientos” con el objetivo de darle una buena imagen al ex conductor de “El gran premio de la cocina”.

“Juancito, el fin de semana te llevo los perritos que decidiste rescatar de la calle” o “Juancito, nunca voy a olvidar cuando decidiste hablar con el verdulero de mi barrio, para convencerlo de que me fie 2 kg de papas” pero también muchos comentarios van directamente a la atracción que se nota con su compañera de conducción.

Morena es panelista de “ESPN F 90″ y al parecer está soltera ya que no se la ha visto en público con ninguna pareja. “Mi exnovio me bancaba un montón porque yo no tenía plan de noviazgo. Me levantaba a las nueve para ver la Premier League y terminaba a las diez de la noche con la Superliga”, reveló hace tiempo.

Y Marconi hace poco está solo, de hecho, su estado civil fue motivo de debate días atrás en “Pasapalabra” cuando Andrea Rincón reveló que él quiso “chamuyarla” por WhatsApp. “Yo conozco bien a mi vecino, y mi vecino es bastante tramposo”, dijo la ex “Masterchef Celebrity 2″.