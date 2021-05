Jonatan Viale está aislado y sus hijos dieron positivo de Covid-19

A casi un mes del fallecimiento de Mauro Viale, su hijo Jonathan, debió aislarse luego de estar en contacto con un caso confirmado. A raíz de esta situación sus dos hijos dieron positivo de Covid-19.

Jonatan Viale junto a sus hijos Romeo y Rafael. .

Este lunes, Eduardo Feinmann confirmó la noticia y se convirtió en el reemplazo de Viale en su programa + Realidad: “Esperamos no chocarle el programa”, bromeó. Mientras que Lucas Morando será su reemplazo en Radio Rivadavia.

Jonatan Viale está casado con Micaela Krolovetzky desde 2015 y son padres de Romeo y Rafael. Aparentemente, los nenes se contagiaron de COVID y por tal motivo deberá permanecer aislado.

Recordemos que el pasado 11 de abril de 2021, el histórico periodista Mauro Viale falleció a los 73 años, a causa del Covid-19. Sobre esto, su hijo Jony se expresó en su programa radial “Pan y Circo”: “A mi papá lo siento todo el tiempo”.

Y compartió una particular experiencia que vivió junto a su hijo de 4 años, Romeo: “Soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro día Romeo, mi hijo, me dice de la nada: ´Maradona’. ‘¿Qué cosa, mi amor?´, le contesto. ‘¿Maradona jugó en River?´. ‘No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice. Y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé. conectó eso, que están juntos ahora. Y me partió”, relató Viale.